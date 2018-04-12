Жильцы дома-коммуны на Ленина нашли гнилые коммуникации 30-х годов, которые никто не хочет чинить

Евгения вместе с семьёй недавно переехала в Екатеринбург из Челябинска и купила квартиру в старом конструктивистском доме на Ленина, 52. Однако, приступив к ремонту своих владений, хозяева обнаружили в доме множество неожиданных сюрпризов.

— Мы понимали, что дом старый, памятник архитектуры, были готовы к ремонту, — рассказала Евгения. — Заметили плесень в санузле, вскрыли пластиковые панели, которыми было всё отделано, и увидели всю «начинку». В нашей квартире оказался некий общедомовой элемент тепловой системы — бачок воздухоотстойника. Эта конструкция подцеплена к общедомовому стояку отопления — без какой-либо запорной арматуры. Бачок ржавый, держится на гнилой дранке на трех ржавых криво вкрученных шурупах, подцеплен сваркой к гнилым трубам, в настоящий момент его подпирает доска.

Евгения поняла, что эта конструкция в любой момент может сорваться, прорвать стояк, и весь дом зальёт кипятком.

Чтобы решить, что делать со всей этой конструкцией, хозяева обратились в УК.

— К нам прислали слесарей-сварщиков Александра и Шамиля (прочие свои данные они называть отказались), — рассказала хозяйка. — Они заявили, что ничего «бесплатно» делать не будут. Сказали, что стоимость демонтажа аварийного бачка надо еще посчитать, а за восстановление и установку запорной арматуры на стояке отопления в ванной комнате потребовали 4000 рублей.

Владельцы квартиры уверены, что запорная арматура на стояках отопления в этом доме должна быть во всех квартирах, чтобы в случае аварии кипяток не повредил памятник архитектуры. И это должно быть заботой управляющей организации, а не хозяев каждой отдельной квартиры, поскольку это вопрос целостности и безопасности всего дома.

— Общее состояние общедомовых коммуникаций из-за бездействия руководства УК находится в плачевном состоянии, — убеждена Евгения . — Тепло и водоотведение в аварийном состоянии, и в любой момент может произойти прорыв систем отопления и водоотведения, что повлечет за собой нарушение целостности конструкций и перекрытий дома. Также в нашем доме вся общедомовая проводка алюминиевая, что не соответствует СНиПам и может привести к пожару, поскольку в доме газ и деревянные перекрытия. Общее состояние фасадов и подъездов ужасающее, у многих соседей дыры в несущих стенах между квартирой и подъездным коридором.

Сейчас семья Евгении, в которой есть маленький ребёнок, вынуждена жить в аварийной квартире. Сделать ремонт, не разобравшись со стояками, они не могут и намерены заставить управляющую компанию произвести все работы за её счёт.

Параллельно владельцы квартиры написали обращения в ГЖИ и прокуратуру и записались на приём к Евгению Ройзману. Они намерены «устроить шумиху» и «разворотить осиное гнездо», заручившись поддержкой нескольких соседей, которые также недовольны состоянием коммуникаций.

В «УК ЖКХ Октябрьского района» нас заверили, что жалобу рассмотрят и отреагируют в течение 10 рабочих дней.

— А кто решил, что это общедомовое имущество? — прокомментировал управляющий «УК ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков. — Тут процедура очень простая. Пишется обращение в управляющую компанию. У нас есть срок для ответа — 10 рабочих дней. Мы ей ответим. Если это общедомовое имущество и оно требует текущего ремонта, мы его сделаем. Если это имущество собственника — это уже его зона ответственности. Мы как специалисты готовы помочь всегда. Это абсолютно рабочий вопрос, который в обычном порядке решается.

По словам эксперта, каких-то сложных ситуаций с коммуникациями в «домах-расчёсках» он не припомнит. Но периодически возникают вопросы о балансовой ответственности управляющей компании и собственников.

«Дома-расчёски», или дома-коммуны на Ленина были построены по особому конструктивистскому проекту. В них до сих пор остались необычных дворы и даже действующие коммунальные квартиры. В одной из них мы побывали несколько лет назад — репортаж смотрите здесь.