ФОТОрепортаж: Музыкальная акция в поддержку сборной России по футболу 

Sobesednik.ru побывал на специальной промо-акции российских звезд в поддержку футбольной сборной РФ.
Группа «Земляне» вместе со звездами записала песню российских болельщиков «Россия, вперед!» на стихи Михаила Гуцериева// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Жуков и Алексей Пушков // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Певица Зара // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Михаил Гуцериев // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Елена Север // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Кристина Орбакайте // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Маршал // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлианна Караулова // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Певица Максим // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»