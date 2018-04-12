Ещё
ФОТОрепортаж: Музыкальная акция в поддержку сборной России по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФОТОрепортаж: Музыкальная акция в поддержку сборной России по футболу 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru побывал на специальной промо-акции российских звезд в поддержку футбольной сборной РФ.
Группа «Земляне» вместе со звездами записала песню российских болельщиков «Россия, вперед!» на стихи Михаила Гуцериева// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Жуков и Алексей Пушков // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Певица Зара // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Михаил Гуцериев // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Елена Север // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Кристина Орбакайте // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Маршал // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлианна Караулова // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Певица Максим // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
ИД «Собеседник»: последние новости
Работавший с Сирией российский банк РФК попал под санкции Софи Кальчева: Не исключаю, что на нас с Басковым навели порчу! Медведев рассказал Путину о стабильной ситуации в экономике РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии190
Россия определилась с украинской трубой82
Британия созывает СБ ООН75
Участники Саммита Америк встревожены10
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение