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СМИ: Фурсенко лишится поста в «Зените», как только будет принята отставка Миллера из «Газпрома»
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СМИ: Фурсенко лишится поста в «Зените», как только будет принята отставка Миллера из «Газпрома» 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает популярный спортивный телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», в руководстве "Зенита" намечаются большие перестановки, связанные с появившимися слухами о предстоящей отставке Алексея Миллера с поста руководителя "Газпрома". По дааным канала и его источников, нынешний президент «Зенита» Сергей Фурсенко будет отправлен в почетную отставку, а его место займет другой менеджер.
Ранее этот же телеграм-канал сообщал о том, что управление «Зенитом» может быть поручено нынешнему президенту московского «Локомотива» Илье Геркусу.
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