Ещё
Москва потребовала от Татарстана ускорить выбор операторов по работе с отходами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва потребовала от Татарстана ускорить выбор операторов по работе с отходами 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил письмо президенту РТ Рустаму Минниханову с требованием ускорить выбор региональных операторов, которые обеспечат переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает Tatcenter со ссылкой на документ. В обращении указано, что соглашения с региональными операторами в субъектах России должны быть заключены не позднее 1 мая 2018 года. А окончательный переход на новую систему должен быть реализован до 1 января 2019 года, добавляет министр. Требования от Донского получили и главы других регионов России, в том числе, Пермского края, Костромской, Пензенской и Орловской областей, а также Москвы, Северной Осетии, Калининградской, Псковской и Томской областей.
Казанский репортер: последние новости
К 100-летию Татарстана создан сайт об истории республики Бывший владелец фабрики «Спартак» признан банкротом Защитники животных сообщили об охоте догхантеров в Казани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии190
Россия определилась с украинской трубой82
Британия созывает СБ ООН75
Участники Саммита Америк встревожены10
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение