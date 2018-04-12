Москва потребовала от Татарстана ускорить выбор операторов по работе с отходами 

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил письмо президенту РТ Рустаму Минниханову с требованием ускорить выбор региональных операторов, которые обеспечат переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает Tatcenter со ссылкой на документ. В обращении указано, что соглашения с региональными операторами в субъектах России должны быть заключены не позднее 1 мая 2018 года. А окончательный переход на новую систему должен быть реализован до 1 января 2019 года, добавляет министр. Требования от Донского получили и главы других регионов России, в том числе, Пермского края, Костромской, Пензенской и Орловской областей, а также Москвы, Северной Осетии, Калининградской, Псковской и Томской областей.