Правительство окажет поддержку «Силовым машинам»

"Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке «Силовых машин».

Ранее сообщалось, что Минпромторг готов поддержать "Русала"