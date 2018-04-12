Докопались: спор вокруг строительства моста в центре Челябинска дойдёт до суда

Госкомитет охраны объектов культурного наследия обратится в суд из-за нарушений закона при строительстве третьего уровня развязки, соединяющей улицы Братьев Кашириных и Российскую. Выездная комиссия, в составе которой были археологи, градозащитники и представитель прокуратуры , подтвердили, что необходимые перед началом работ раскопки на этом месте не проводились.

— На сегодня разрушен культурный слой площадью около 200 «квадратов», — указал координатор группы градозащитников «АрхиСтраж» Юрий Латышев . — Я начал писать обращения в начале марта. Если бы отреагировали вовремя, всё это можно было спасти.

— Во время осмотра земельного участка специалист-кандидат исторических наук указал на культурный слой XIX века, — сообщила помощник прокурора Центрального района Анна Корнева . — Археологические исследования проводились только на месте строительства первой и второй очередей.

Материалы прокурорской проверки будут направлены в госкомитет охраны объектов культурного наследия. Получив их глава ведомства Александр Баландин намерен обратиться в суд, поскольку застройщик и подрядчик проигнорировали все письма о необходимости провести археологические раскопки.

Ранее в городском управлении дорожного хозяйства (заказчик строительства) заявили, что до начала возведения развязки проведения на участок привлекались специалисты-археологи, а возведение третьей очереди — это лишь завершающая стадия. Для разъяснения ситуации корреспондент 74.ru направил в управление повторный запрос.

Археологи заявляют, что при строительстве первой и второй очередей раскопки проводились, но так как из-за нехватки финансирования третья очередь была заморожена, соответственно, их туда не приглашали.

Также в ходе проверки нашли нарушения в организации стройплощадки: территория огорожена забором, но на въездах нет ворот, информационных щитов с названием объекта и данными застройщика и подрядчика. В отношении фирмы-подрядчика — АО «Южуралмост» и её руководителя возбуждены административные дела и вынесено представление об устранении нарушений.

Первые средства на строительство многоуровневой развязки Братьев Кашириных — Труда выделили в 2007 году. Первую очередь запустили в сентябре 2011-го, вторую — в октябре 2012-го. Затем строительство объекта заморозили из-за недостатка денег.