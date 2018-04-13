Книга рекордов Гинесса готова рассмотреть заявку от ингушского долгожителя 

Звание самого старого человека на планете может получить долгожитель из Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Книги рекордов Гинесса.
Известно, что 10 апреля рекордсменом стал японец Масадзо Нонака. Он родился 25 июля 1905 года.
Вскоре Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил, что у них в республике проживает старец Аппаз Илиев, который старше жителя Японии почти на 10 лет.
Для того, чтобы установить мировой рекорд по долгожительству, претендент должен предоставить документы, подтверждающие его старость.