В правительстве РФ запросили научное обоснование строительства в Казани МСЗ

Эксперты проекта Общероссийский народный фронт направили в правительство РФ запрос по получению научно-технического обоснования строительства мусоросжигательных заводов, сообщает пресс-служба ОНФ. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, общественности до сих пор непонятно, почему в России хотят строить мусоросжигательные, а не мусороперерабатывающие заводы.

«Мы все прекрасно понимаем, что мусорные полигоны — это прошлый век, и им необходима современная альтернатива. Безусловно, мусоросжигательный завод — это шаг вперед. Но завод заводу рознь, с многообразными технологиями и принципами работы и с разным воздействием на атмосферу и здоровье человека. И беспокойство общественности понять можно — инвесторы и создатели так четко и не могут объяснить — в чем выгода от этих заводов и насколько они вредны для населения», — отметил Миронов.

Эксперт ОНФ отмечает, что сортировать и перерабатывать отходы более выгодно, чем их сжигать.

«Захоранивать или сжигать можно тот мусор, который уже переработан, а ведь мы знаем, что сейчас есть все возможности переработать более 60% всех поступающих на полигоны отходов. Если полезные фракции будут сжигаться для выработки дорогостоящей энергии, это, естественно, принесет гораздо меньше финансовых средств в бюджет, нежели принесла бы переработка отходов», — сказал Миронов.

По его словам, ОНФ направил соответствующий запрос в правительство РФ, региональные органы власти, а также в фонд «РТ-Инвест», занимающийся реализацией данного проекта.

Напомним, 14 апреля в Осиново пройдет встреча общественников с инвестором, а 15 апреля — митинг против строительства МСЗ.