Ещё
В правительстве РФ запросили научное обоснование строительства в Казани МСЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В правительстве РФ запросили научное обоснование строительства в Казани МСЗ 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Эксперты проекта Общероссийский народный фронт направили в правительство РФ запрос по получению научно-технического обоснования строительства мусоросжигательных заводов, сообщает пресс-служба ОНФ. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, общественности до сих пор непонятно, почему в России хотят строить мусоросжигательные, а не мусороперерабатывающие заводы.
«Мы все прекрасно понимаем, что мусорные полигоны — это прошлый век, и им необходима современная альтернатива. Безусловно, мусоросжигательный завод — это шаг вперед. Но завод заводу рознь, с многообразными технологиями и принципами работы и с разным воздействием на атмосферу и здоровье человека. И беспокойство общественности понять можно — инвесторы и создатели так четко и не могут объяснить — в чем выгода от этих заводов и насколько они вредны для населения», — отметил Миронов.
Эксперт ОНФ отмечает, что сортировать и перерабатывать отходы более выгодно, чем их сжигать.
«Захоранивать или сжигать можно тот мусор, который уже переработан, а ведь мы знаем, что сейчас есть все возможности переработать более 60% всех поступающих на полигоны отходов. Если полезные фракции будут сжигаться для выработки дорогостоящей энергии, это, естественно, принесет гораздо меньше финансовых средств в бюджет, нежели принесла бы переработка отходов», — сказал Миронов.
По его словам, ОНФ направил соответствующий запрос в правительство РФ, региональные органы власти, а также в фонд «РТ-Инвест», занимающийся реализацией данного проекта.
Напомним, 14 апреля в Осиново пройдет встреча общественников с инвестором, а 15 апреля — митинг против строительства МСЗ.
АиФ Казань: последние новости
Гузель Яхина дала подсказку участникам «Тотального диктанта» К 100-летию Татарстана запустили сайт об истории республики Шаляпин - жертва политических репрессий? Загадка смерти великого баса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии83
В Балтийском море рухнул Ка-2932
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы40
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН408
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение