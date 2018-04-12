Эксперт: монгольский «Орхон» может привести к загрязнению Байкала токсичными металлами

УЛАН-УДЭ , 12 апреля. / ТАСС /. Планируемое к строительству в Монголии на правом притоке Селенги — реке Орхон водохранилище с водоотводным каналом в пустыню Гоби может способствовать загрязнению Байкала частицами токсичных металлов. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС высказал руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» (РСоЭС) Сергей Шапхаев

С 13 по 15 апреля в Иркутске пройдет очередное заседание Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посвященное обсуждению технического задания (ТЗ) на проведение Региональной экологической оценки (РЭО) проектов строительства каскада ГЭС в Монголии, включая ГЭС «Шурэн» на главной артерии Байкала — реке Селенга и на ее притоках — реках Орхон и Эгийн-Гол.

"Российская сторона к очередному — второму заседанию Межправкомиссии подготовила поправки к предложенному Монголией проекту техзадания на РЭО. В одном из пунктов говорится о потенциальной опасности в случае строительства гидросооружения на правом притоке Селенги — реке Орхон: проект предусматривает переброску части стока воды в южную часть Гоби", — сказал Шапхаев.

В Гоби находятся крупнейшие месторождения угля, золота и молибдена, для их освоения требуется много воды. Кроме того, что водоотвод будет забирать часть стока Селенги, опасность есть и в последствиях работы добывающих предприятий в пустыне. «Периодически случающиеся в Гоби пыльные бури способны поднимать в воздух частицы токсичных металлов с отвалов и переносить их на территорию соседнего Китая , а при определенных ветровых условиях — и до Байкала», — сказал эксперт.

Исследования, подтверждающие это, по его словам, провели ученые из Бурятии . «Этот аспект, доказанный во время научной экспедиции, идет вразрез с Парижским соглашением по климату, которое Монголия в числе других стран подписала, — пояснил Шапхаев. — В своих поправках к ТЗ на РЭО мы показали, что проект „Орхон — Гоби“ вреден с точки зрения климатических явлений».

Еще одна потенциальная опасность гидроэнергосооружений в Монголии, утверждает Шапхаев, — опасность затопления ценных пастбищ в этой стране, которых из-за маловодного периода в бассейне Байкала и засухи осталось не так много. «Могут пострадать скотоводы Монголии», — отметил он.

Необходимая альтернатива

Всего, по словам Шапхаева, российская сторона подготовила около 50 поправок к готовящемуся к рассмотрению в Иркутске проекту ТЗ на РЭО. В их числе указание на обязательность учета мнений, высказанных на общественных слушаниях в 2017 году в Бурятии, Иркутской области и Монголии. Тогда местные жители и экологи выразили свое мнение по поводу планируемых гидросооружений, в том числе и об обязательности рассмотрения альтернатив гидроэлектросооружениям.

"К сожалению, в подготовленном монгольской стороной техзадании это не в полной мере учитывается. Нет так называемой матрицы ответов на мнения участников проведенных общественных слушаний", — объяснил собеседник.

Не достаточно прописаны в проекте ТЗ, по его словам, возможные альтернативы ГЭС. Эксперты из Бурятии предлагают рассмотреть вариант совершенствования существующих сопряженных электросетей России и Монголии. С тем, чтобы снизить потери при переброске электроэнергии в соседнее государство. Еще один вариант, который предлагают эксперты — строительство солнечно-ветровых электростанций взамен ГЭС.

"Кроме того, есть один момент: к сожалению, в Межправкомиссию России и Монголии, которая занимается обсуждением проектов ГЭС в соседнем государстве, не вошли представители общественности, — рассказал эколог. — Несмотря на то, что российская сторона готова на этот шаг, монгольская навстречу в этом вопросе не идет". «Сейчас в нее [Межправительственную комиссию] входят 32 человека от России — это чиновники, ученые — директора институтов, и примерно столько же человек от Монголии», — сказал Шапхаев.

Два года в запасе

Дальнейшее развитие событий вокруг планов по строительству ГЭС в Монголии, отметил Шапхаев, во многом будет зависеть от того, какой вид после работы Межправкомиссии примет проект ТЗ на РЭО.

"После утверждения этого техзадания будет объявлен конкурс на выполнение самой Региональной экологической оценки комплекса ГЭС в Монголии и возможных альтернатив им. — сказал эксперт. — И та консалтинговая компания, которая выиграет конкурс, будет разрабатывать РЭО уже по утвержденному ТЗ. Результат данной работы также будет проходить процедуру обсуждения в России и в Монголии".

Такие требования продиктованы правилами Всемирного банка — потенциального инвестора возможных ГЭС, пояснил собеседник. Он добавил, что важным на этапе разработки РЭО будет привлечение экспертов ЮНЕСКО

Весь предстоящий процесс, по предварительным оценкам, займет примерно два года. «Таким образом, можно смело утверждать, что в это время ничего не будет происходить, строиться ГЭС пока точно не будут», — считает эколог.

Опасности ГЭС Монголия, испытывающая энергодефицит, ранее сообщала о планах по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала — реке Селенге и впадающих в нее реках. Вопрос о строительстве ГЭС обсуждается уже несколько лет. По мнению ученых, это может негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые обращали внимание и на сейсмическую опасность территории возможного строительства сооружений.

В начале октября 2016 года стало известно, что вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, Всемирный банк объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС «Шурэн» и водохранилища «Орхон» на реках в Монголии. В связи с этим в банк с письмом обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и просил разъяснить ситуацию. Позже последовал ответ с отрицанием объявления тендера.

Весной и летом 2017 года в России и Монголии были проведены общественные обсуждений проектов. Еще одним шагом в пользу защиты экологии Байкала, по оценкам российских экспертов, стало исключение проведения на данном этапе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ОВОС, провести которую предлагала Монголия, по словам Шапхаева, подразумевала безусловность наличия плотин на реках в Монголии. «То есть исполнителей Региональной экологической оценки как бы заранее подталкивали к рассмотрению варианта плотин, — объяснил эксперт. — Мы считаем, что это не очевидно: в процессе работы над РЭО разработчики вполне могут прийти к выводу, что более экономически и экологически целесообразно рассмотреть варианты решения проблемы без ГЭС».