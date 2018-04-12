Экс-министр здравоохранения стал главврачом клиники Южно-Уральского медуниверситета

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлёв возглавил федеральную клинику Южно-Уральского государственного медицинского университета. Информацию о его назначении подтвердили в самом лечебном учреждении на улице Черкасской, 2.

— Сергея Леонидовича представили коллективу, и он уже приступил к своим обязанностям, — сообщили в Клинике ЮУГМУ.

Сергей Кремлёв возглавлял эту клинику с 1989 по 2014 год. Затем стал министром здравоохранения Челябинской области. В этой должности проработал четыре года. В январе 2018-го сложил с себя полномочия. Место министра занял его заместитель Сергей Приколотин

В этом году губернатор Борис Дубровский вручил Сергею Кремлёву знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Сергей Кремлёв в 1980 г. закончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работал хирургом в горбольнице №10 Челябинска , затем был назначен заведующим отделением и руководил отделом здравоохранения Ленинского райисполкома города. В 1989 г. занял пост главврача клиники ЮУГМУ Минздрава РФ . В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2001 г. ему присвоилиено звание «Заслуженный врач РФ». Через пять лет, в 2006 г., Кремлёв стал доктором медицинских наук. На посту главврача активно продвигал службу врачей общей практики.

Сегодня стало известно о назчачении ещё одного бывшего министра здравоохранения. Виктор Шепелев, возглавлявший региональное министерство с 2004 по 2010 годы, стал главврачом городской клинической больницы № 6. Он сменил на этом посту Михаила Вербитского, который руководил медучреждением четыре года.