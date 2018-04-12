Ещё
Экс-министр здравоохранения стал главврачом клиники Южно-Уральского медуниверситета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-министр здравоохранения стал главврачом клиники Южно-Уральского медуниверситета 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлёв возглавил федеральную клинику Южно-Уральского государственного медицинского университета. Информацию о его назначении подтвердили в самом лечебном учреждении на улице Черкасской, 2.
— Сергея Леонидовича представили коллективу, и он уже приступил к своим обязанностям, — сообщили в Клинике ЮУГМУ.
Сергей Кремлёв возглавлял эту клинику с 1989 по 2014 год. Затем стал министром здравоохранения Челябинской области. В этой должности проработал четыре года. В январе 2018-го сложил с себя полномочия. Место министра занял его заместитель Сергей Приколотин.
В этом году губернатор Борис Дубровский вручил Сергею Кремлёву знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».
Сергей Кремлёв в 1980 г. закончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работал хирургом в горбольнице №10 Челябинска, затем был назначен заведующим отделением и руководил отделом здравоохранения Ленинского райисполкома города. В 1989 г. занял пост главврача клиники ЮУГМУ Минздрава РФ. В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2001 г. ему присвоилиено звание «Заслуженный врач РФ». Через пять лет, в 2006 г., Кремлёв стал доктором медицинских наук. На посту главврача активно продвигал службу врачей общей практики.
Сегодня стало известно о назчачении ещё одного бывшего министра здравоохранения. Виктор Шепелев, возглавлявший региональное министерство с 2004 по 2010 годы, стал главврачом городской клинической больницы № 6. Он сменил на этом посту Михаила Вербитского, который руководил медучреждением четыре года.
74.ru: последние новости
Крупнейшую больницу Челябинска возглавил бывший министр здравоохранения Докопались: спор вокруг строительства моста в центре Челябинска дойдёт до суда Челябинских транспортников, запоздавших с выбором перевозчиков, вызвали в УФАС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии180
Россия определилась с украинской трубой94
Британия созывает СБ ООН80
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение