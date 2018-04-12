В Китае цифровая технология помогает сохранять и использовать антикварные книги

Чжэнчжоу, 12 апреля / Синьхуа / — Центральнокитайская провинция Хэнань применила цифровые технологии для сохранения антикварных китайских книг и увеличения пользы для читателей.

"Цифровые технологии полезны и эффективны для увеличения пользы древних книг", — сообщил заместитель секретаря комитета КПК провинциальной Академии общественных наук Чжоу Ли.

В коллекцию данной Академии входят более 600 видов древних книг, среди которых каждый насчитывает по меньшей мере один том, а максимальный объем некоторых видов составляет более 200 томов. Долгое время эти книги хранились на складе, и редко использовались читателями.

Китай начал обращать повышенное внимание на сохранение антикварных книг в 2007 году. В настоящее время в Хэнаньской провинциальной библиотеке было оцифровано 15 томов по топографическому описанию местности, или хорографии, в библиотеке города Аньян был создан банк данных, в который включены более 50 тысяч отсканированных страниц древних книг и документов.

В целях удовлетворения нужд читателей библиотека города Аньян делится электронными ресурсами с библиотеками других десяти городов.

Чжоу Ли отметил, что хотя цифровые технологии помогают сохранить древние книги, однако дополнительные реставрационные работы все еще необходимы. -0-