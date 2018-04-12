Ещё
В Китае цифровая технология помогает сохранять и использовать антикварные книги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае цифровая технология помогает сохранять и использовать антикварные книги 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжэнчжоу, 12 апреля /Синьхуа/ — Центральнокитайская провинция Хэнань применила цифровые технологии для сохранения антикварных китайских книг и увеличения пользы для читателей.
"Цифровые технологии полезны и эффективны для увеличения пользы древних книг", — сообщил заместитель секретаря комитета КПК провинциальной Академии общественных наук Чжоу Ли.
В коллекцию данной Академии входят более 600 видов древних книг, среди которых каждый насчитывает по меньшей мере один том, а максимальный объем некоторых видов составляет более 200 томов. Долгое время эти книги хранились на складе, и редко использовались читателями.
Китай начал обращать повышенное внимание на сохранение антикварных книг в 2007 году. В настоящее время в Хэнаньской провинциальной библиотеке было оцифровано 15 томов по топографическому описанию местности, или хорографии, в библиотеке города Аньян был создан банк данных, в который включены более 50 тысяч отсканированных страниц древних книг и документов.
В целях удовлетворения нужд читателей библиотека города Аньян делится электронными ресурсами с библиотеками других десяти городов.
Чжоу Ли отметил, что хотя цифровые технологии помогают сохранить древние книги, однако дополнительные реставрационные работы все еще необходимы. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии Советник президента РФ: Россия буксует в отсталой экономической парадигме Австрия открыла генконсульство в китайском Чэнду, на церемонии присутствовали президент и канцлер страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии183
Россия определилась с украинской трубой88
Британия созывает СБ ООН78
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение