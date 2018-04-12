Подмосковье заняло первое место по числе многоквартирных домов

Подмосковье занимает первое место в РФ по количеству многоквартирных домов

«Московская область является вторым по количеству жителей регионом в Российской Федерации, занимает первое место по количеству многоквартирных домов. Также у нас больше всего ресурсоснабжающих организаций, теплоснабжающих», — сказал Мельник.

Он добавил, что в настоящее время в Московской области насчитываются 944 управляющих организации.

В четверг в Мособлдуме проходит круглый стол, на котором депутаты, представители Общественной палаты Московской области, ресурсоснабжающих организаций обсуждают переход к прямым договорам между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.