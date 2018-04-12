Подмосковье заняло первое место по числе многоквартирных домов

В Московской области самое большое количество многоквартирных домов в России, сообщил в четверг на заседании круглого стола в Мособлдуме заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мельник.
«Московская область является вторым по количеству жителей регионом в Российской Федерации, занимает первое место по количеству многоквартирных домов. Также у нас больше всего ресурсоснабжающих организаций, теплоснабжающих», — сказал Мельник.
Он добавил, что в настоящее время в Московской области насчитываются 944 управляющих организации.
В четверг в Мособлдуме проходит круглый стол, на котором депутаты, представители Общественной палаты Московской области, ресурсоснабжающих организаций обсуждают переход к прямым договорам между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.