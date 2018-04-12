«Где воздух?»: Тефтелев рассказал, как улучшится экология Челябинска к саммитам-2020

Челябинске собираются кардинально улучшить экологию к саммитам ШОС БРИКС , которые город примет в 2020 году. Власти обещают проводить влажную уборку дорог, бороться с выхлопами автомобилей, высаживать деревья и, наконец, закрыть свалку. Подробно о том, что будет сделано, рассказал глава города Евгений Тефтелев во время общения с читателями 74.ru в режиме онлайн.

— Экология — одна из главных тем, которая волнует сегодня челябинцев. Воздух есть, он только в период неблагоприятных метеоусловий становится хуже, и мы это реально понимаем, — заявил Евгений Тефтелев, отвечая на вопрос читателя 74.ru Геннадия Самокатова о загрязнении воздуха. — Мы в прошлом году немало сделали в этом отношении. И есть мероприятия, которыми мы сегодня занимаемся в рамках своей компетенции: проводим влажную уборку дорог, обрабатываем их зимой такой смесью, которая не даёт потом пыли, высаживаем деревья и ограничиваем движение транспорта.

По словам мэра, в Челябинске насчитывается около 700 тысяч машин. Их проверяют на выхлопы и стараются большегрузы днём в город не пускать.

— Мы купили приборы, которые позволяют определять выхлопы, сотрудники ГИБДД ими активно пользуются. Справки об этом еженедельно появляются у меня на столе, — рассказал Евгений Тефтелев. — Думаю, что эти меры тоже способствуют улучшению воздуха в Челябинске.

Большие надежды глава города возлагает на закрытие свалки. Точная дата, когда перестанут принимать мусор, пока не известна. Она напрямую зависит от того, когда начнёт работать региональный оператор, и когда он установит тарифы. Отходы направят на полигоны в Полетаево и в Сосновском районе.