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Навалы мусора и грязного снега стали основными нарушениями содержания территорий МЦК
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Навалы мусора и грязного снега стали основными нарушениями содержания территорий МЦК 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках месячника по благоустройству специалисты вывезут мусор с прилегающих к Московскому центральному кольцу территорий, сообщил журналистам в четверг замруководителя объединения административно-технических инспекций Москвы Леонид Бородулин.
По итогам совместных с РЖД проверок в апреле было выявлено 25 нарушений на территориях МЦК.
«Замечания там требуют значительного объема работ. Это касается, прежде всего, вывоза навалов мусора. И часть из этих замечаний касается складирования загрязненного снега», — сказал Бородулин.
Он отметил, что прилегающие к МЦК территории предварительно согласовали для складирования снега.
«Все, что касается уборки и вывоза мусора, это дело мы будем держать на особом контроле», — добавил Бородулин.
Он сообщил, что специалисты также проверили территории вдоль железнодорожных въездов в город. В частности, были обследованы все 20 платформ по всем направлениям, которые относятся к территории Москвы. В проверках приняли участие сотрудники РЖД.
Кроме того, Бородулин отметил, что в рамках месячника по благоустройству запланированы работы на транспортно-пересадочных узлах города: промывка касс, паркоматов, пунктов оплаты и опор видеонаблюдения.
«Пока у нас на контроле по устранению замечаний 62 нарушения на ТПУ», — пояснил Бородулин.
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