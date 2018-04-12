Навалы мусора и грязного снега стали основными нарушениями содержания территорий МЦК

Леонид Бородулин. В рамках месячника по благоустройству специалисты вывезут мусор с прилегающих к Московскому центральному кольцу территорий, сообщил журналистам в четверг замруководителя объединения административно-технических инспекций Москвы

По итогам совместных с РЖД проверок в апреле было выявлено 25 нарушений на территориях МЦК.

«Замечания там требуют значительного объема работ. Это касается, прежде всего, вывоза навалов мусора. И часть из этих замечаний касается складирования загрязненного снега», — сказал Бородулин.

Он отметил, что прилегающие к МЦК территории предварительно согласовали для складирования снега.

«Все, что касается уборки и вывоза мусора, это дело мы будем держать на особом контроле», — добавил Бородулин.

Он сообщил, что специалисты также проверили территории вдоль железнодорожных въездов в город. В частности, были обследованы все 20 платформ по всем направлениям, которые относятся к территории Москвы. В проверках приняли участие сотрудники РЖД.

Кроме того, Бородулин отметил, что в рамках месячника по благоустройству запланированы работы на транспортно-пересадочных узлах города: промывка касс, паркоматов, пунктов оплаты и опор видеонаблюдения.

«Пока у нас на контроле по устранению замечаний 62 нарушения на ТПУ», — пояснил Бородулин.