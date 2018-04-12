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В Ялте начало курортного сезона совместят с юбилеем города
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В Ялте начало курортного сезона совместят с юбилеем города 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В Ялте старт высокого курортного сезона будут отмечать с 30 апреля по 2 мая. В этом году его приурочат к 180-летию со дня основания города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Так, 30 апреля праздник начнется в 14.00 с концертной программы с участием творческих коллективов города и продолжится выступлением симферопольской кавер-группы «Ай-Болит». 1 мая в 12-00 пройдет Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк». На набережной Ялты соберутся более 300 представителей молодежи разных национальностей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Геленджика, Анапы, Краснодара, Ростова, Томска, а также Греции. Торжественное открытие летнего курортного сезона и эстрадно-цирковое шоу с участием творческих коллективов Крыма «Ялта встречает друзей» состоится в 19.00.
Праздник продолжится 2 мая крымско-татарским национальным праздником весны и плодородия «Хыдырлез». Его начало запланировано на 14-00. В программе — выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а также концерт «Дружба народов» и вокально-хореографического ансамбля «Хайтарма». Вечером того же дня запланирована концертная программа «Вечер оперетты» Крымского государственного музыкального театра.
С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации.
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