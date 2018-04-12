В Ялте начало курортного сезона совместят с юбилеем города

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . В Ялте старт высокого курортного сезона будут отмечать с 30 апреля по 2 мая. В этом году его приурочат к 180-летию со дня основания города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Санкт-Петербурга, Ставрополя, Геленджика, Анапы, Так, 30 апреля праздник начнется в 14.00 с концертной программы с участием творческих коллективов города и продолжится выступлением симферопольской кавер-группы «Ай-Болит». 1 мая в 12-00 пройдет Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк». На набережной Ялты соберутся более 300 представителей молодежи разных национальностей из Москвы Краснодара , Ростова, Томска , а также Греции . Торжественное открытие летнего курортного сезона и эстрадно-цирковое шоу с участием творческих коллективов Крыма «Ялта встречает друзей» состоится в 19.00.

Праздник продолжится 2 мая крымско-татарским национальным праздником весны и плодородия «Хыдырлез». Его начало запланировано на 14-00. В программе — выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а также концерт «Дружба народов» и вокально-хореографического ансамбля «Хайтарма». Вечером того же дня запланирована концертная программа «Вечер оперетты» Крымского государственного музыкального театра.

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации.