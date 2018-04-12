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Ликвидацию администрации Кстова продлили до 4 октября
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Ликвидацию администрации Кстова продлили до 4 октября 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сроки ликвидации администрации и комитета имущественных отношений города Кстово (Нижегородская область) продлены до 4 октября 2018 года, сообщили «ФедералПресс» в администрации Кстовского района.
Напомним, что решениями городской думы Кстова от 5 октября 2017 года эти сроки были установлены до 31 декабря 2017 года. Однако в настоящее время этот процесс не завершен, последний раз члены ликвидационных комиссий администрации и комитета собирались в конце февраля 2018 года.
В администрации Кстовского района сообщили, что в рамках передачи полномочий районной администрации и ликвидации городской проведена инвентаризация имущества, капитальных вложений, денежных средств, финансовых активов и обязательств, подписаны акты приема-передачи имущества, договоров, личных дел сотрудников, заключены дополнительные соглашения о передаче прав и обязанностей к договорам.
«Почти все сотрудники городской администрации перешли на работу в администрацию Кстовского района. Трудоустройство производилось с учетом того, чтобы сфера деятельности принятых сотрудников соответствовала работе, выполняемой ими в городской администрации», — сказали в районной администрации.
По решению городской думы Кстова от 29 марта 2018 года председателем комиссии по ликвидации городской администрации вместо Виктора Неклюдова назначен заместитель главы районной администрации Александр Тихонов.
Напомним, что 26 мая 2017 года городская дума Кстова приняла изменения в устав города о передаче полномочий городской администрации районной. 6 июня передачу полномочий администрации Кстова районной администрации одобрило земское собрание Кстовского района. Изменения в устав вступили в силу по истечении полномочий тогдашнего созыва городской думы Кстова, новый состав был избран на выборах 10 сентября 2017 года.
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