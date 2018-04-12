Звезда сериала «Отель Элеон» тайно вышла замуж 

Хрупкая красавица Рина Гришина скрывает свою личную жизнь. Многие ее знаю по яркой роли в сериале «Отель Элеон», а также она снялась в «Кухне», «Ментах» и в третьем сезоне «Полицейского с Рублевки». Она активно ведет свою страничку в соцсетях и выглядит очень радостным и улыбчивым человеком. При этом актриса тщательно оберегает свою личную жизнь и не публикует фото с возлюбленным, хотя он есть в ее жизни.
На днях 30-летняя Рина опубликовала снимок, на котором позирует в синем облегающем платье. В комментариях она неожиданно призналась, что у нее есть муж. «Моему мужу нравится эта фотка. Сказал выкладывать», — написала актриса. Поклонники были очень удивлены, так как не знали, что она тайно сыграла свадьбу. Более того, даже некоторые друзья Гришиной не подозревали, что она сменила статус.
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"Вы умеете шокировать", «Ты вышла замуж? А я тебя еще до сих пор не поздравила? Ой! Поздравляю и очень рада!», «У тебя есть муж?», «У нее есть муж, расходимся пацаны», — стали комментировать новость поклонники. На расспросы Рина предпочла не отвечать. Также осталось неизвестным, кто стал ее избранником. Фанаты предполагают, что ее супругом мог стать Филипп Бледный, коллега по сериалу «Отель Элеон». Другие считают, что ее муж— комик «Stand Up» на ТНТ Макс Пономарев. С ним актриса не раз выходила в свет. Однако сама Гришина этих кандидатов всегда называла друзьями. В одном из интервью она обмолвилась, что со своим возлюбленным сначала семь лет просто дружила.
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