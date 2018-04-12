Звезда сериала «Отель Элеон» тайно вышла замуж

Хрупкая красавица Рина Гришина скрывает свою личную жизнь. Многие ее знаю по яркой роли в сериале «Отель Элеон», а также она снялась в «Кухне», «Ментах» и в третьем сезоне «Полицейского с Рублевки». Она активно ведет свою страничку в соцсетях и выглядит очень радостным и улыбчивым человеком. При этом актриса тщательно оберегает свою личную жизнь и не публикует фото с возлюбленным, хотя он есть в ее жизни.

На днях 30-летняя Рина опубликовала снимок, на котором позирует в синем облегающем платье. В комментариях она неожиданно призналась, что у нее есть муж. «Моему мужу нравится эта фотка. Сказал выкладывать», — написала актриса. Поклонники были очень удивлены, так как не знали, что она тайно сыграла свадьбу. Более того, даже некоторые друзья Гришиной не подозревали, что она сменила статус.

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"Вы умеете шокировать", «Ты вышла замуж? А я тебя еще до сих пор не поздравила? Ой! Поздравляю и очень рада!», «У тебя есть муж?», «У нее есть муж, расходимся пацаны», — стали комментировать новость поклонники. На расспросы Рина предпочла не отвечать. Также осталось неизвестным, кто стал ее избранником. Фанаты предполагают, что ее супругом мог стать Филипп Бледный , коллега по сериалу «Отель Элеон». Другие считают, что ее муж— комик «Stand Up» на ТНТ Макс Пономарев. С ним актриса не раз выходила в свет. Однако сама Гришина этих кандидатов всегда называла друзьями. В одном из интервью она обмолвилась, что со своим возлюбленным сначала семь лет просто дружила.

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