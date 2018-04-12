Сотни волгоградских военных начали часами чеканить шаг перед парадом Победы

Сотни солдат словно по линейке выстраиваются в коробки, которые пройдут на параде 9 мая. Всего через две недели полторы тысячи военных, синхронно чеканящих шаг, выйдут на масштабные репетиции вместе с военной техникой.

Солдаты Роты Почетного караула, юные мотострелки и офицеры полиции и УФСИН проходят один круг за другим — рядом с ними бегут командиры, замечающие каждый неверный шаг.

— Подбородок смотрит на девятый этаж, — подсказывают участникам парада. — Раз, два, раз, два, три.

Тысяча военных начала готовиться к параду еще 30 марта. Чеканить шаг на плацу солдаты выходят строго по расписанию — два раза в неделю. Чем меньше времени останется до главного выхода, тем чаще участники парада будут выходить на репетиции.

— На второе февраля я шел по площади Павших Борцов в маскхалате. Переживал, что во второй раз могу не попасть в эту коробку, — делится впечатлениями Александр Февралев. — Тогда все казалось сложнее: ноги мерзли и отваливались от усталости. Не скажу, что сейчас все идет, как по маслу. Половина состава поменялась, и мы снова начинаем подготовку с нуля. Нет-нет, да и скажем с гордостью: «Мы опытные, а вы — еще новички зеленые».

Добиться идеальной синхронности и слаженности предстоит не только марширующим солдатам. Наперевес с трубами и тромбонами на плацу ежатся артисты военного оркестра — взрослые мужчины и хрупкие девушки.

— Мне очень нравится участвовать в парадах: я такая маленькая, а вокруг такая мощь, — уверена музыкант Ольга Скоробогатова . — Готовясь к дефиле, мы тоже немало маршируем по плацу. И все же главное для нас — вспомнить и отыграть все марши. Какие ощущения, когда ты играешь его, а рядом идут сотни военных — мурашки бегут по всему телу. Второго февраля было намного труднее. Инструменты мерзли, не играли, давали фальшивые ноты. Сейчас с этим никаких проблем нет. А вот с формой как были, так и остались. Перед парадом мне всегда приходится ушивать и подшивать все штаны, кители.

Вытягивая шеи, морщась на солнце и стараясь найти идеальную гармонию в своей шеренге, солдаты проходят финальный круг и расходятся на перерыв. «Совершенства в строевой подготовке не бывает», — соглашаются участники парада. А значит, после небольшой паузы они еще раз прошагают по плацу, повернув подбородок на девятые этажи.

— Мы стараемся, чтобы ребята быстрее пошли, словно по линейке, — делится командир парадного расчета, гвардии капитан Михаил Рыжков . — С теми, кто требует дополнительной подготовки, занимаемся намного больше. Конечно же, не до изнеможения. И в зимнем, и в весеннем парадах есть свои нюансы. Сейчас будет очень жарко, а зимой — скользко и холодно. Но если на второе февраля кто-то шел с оружием, а кто-то — с лыжами, то в этот раз все участвуют на абсолютно равных условиях.

Через две недели ровные и стройные коробки солдат впервые проведут репетицию с механиками, управляющими военной техникой. Самым волнительным, по словам участников парада и командиров, станет генеральный прогон на площади Павших Борцов.

— На генеральной репетиции соблюдается весь ритуал. Минута в минуту и никаких задержек и опозданий, — уверен врио командира бригады, полковник Михаил Коровченко. — Повторю, что совершенства строевой подготовки нет. Но тот, кто прошел парад ко второму февраля, показывает совершенно другой результат. Вскоре до их уровня дотянутся и новички.