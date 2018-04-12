Рейтинг медиаактивности компаний Республики Мордовия. Первый квартал — 2018

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» начинает публикацию рейтингов компаний Республики Мордовия , который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний республики в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных « Яндекс . Новости». В исследование попали около 50 компаний Мордовии — предприятия пищевой, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, транспортные и энергетические компании и предприятия ЖКХ и т. д. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

10. ООО «Сыродельный комбинат „Ичалковский“ — 13 Последнее 10 место в квартальном рейтинге занял сыродельный комбинат „Ичалковский“. С начала года производителя российского сыра с французскими названиями СМИ упоминали чертову дюжину раз. В большинстве случаев повод был один — в продукции комбината, а именно в сыре колбасном плавленом, было обнаружено превышение содержания нитрата калия и нитрата натрия. Это выяснил в ходе всероссийского исследования предприятий Россельхознадзор

СМИ упоминали еще об одном интересном инциденте. В последнем новогоднем наборе самарские депутаты не увидели традиционно входившего в него ичалковского сыра, а также другой продукции мордовских производителей. Дело в том, что во время руководства Самарской областью экс-глава Мордовии Николай Меркушин закупал подарки в родной республике. Однако сменивший его осенью 2017 года врио губернатора Дмитрий Азаров ограничился рыбой. Каждому депутату досталось по 6-килограммовой форели. Надо сказать, что парламентарии остались довольны. Ранее, судя публикациям в СМИ, наличие в подарках мордовской продукции их огорчало.

9. Птицефабрика „Чамзинская“ — 14 Занявшая предпоследнюю строчку в квартальном рейтинге птицефабрика „Чамзинская“ также упоминалась преимущественно в связи с выявленными на ней нарушениями. В продукции предприятия были выявлены существенные нарушения регламента таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“. Россельхознадзор выявил в различных партиях куриного мяса превышение содержания антибиотиков тетрациклиновой группы от 1,4 раза до 29,5 раз. На ООО „Юбилейное“ было наложено несколько штрафов в размере 100 тыс. рублей. Однако были и положительные новости — по итогам 2017 птицефабрика нарастила выпуск на 28% до 127 тыс. тонн мяса.

8. ОАО „Электровыпрямитель“ — 22 Специалистами саранского ОАО „Электровыпрямитель“ оснастили новыми опытными тяговыми преобразователями модернизированный электровоз „Ермак“. Это повысит мощность и снизит потребление электроэнергии, а также уменьшит стоимость серийных электровозов примерно на 300 тыс. рублей. Сейчас обновленный „Ермак“ проходит испытания. В марте электровоз должен был подтвердить технические характеристики, заложенные в конструкцию. Однако пока об этом ничего не известно.

7. АО „Рузхиммаш“ — 34 В начале 2018 года „Рузхиммаш“ успешно освоил выпуск подвижного состава для химгрузов. Предприятие сертифицировало вагон-цистерну для расплавленной серы с увеличенной грузоподъемностью. Данный документ будет действовать 5 лет. Также прессе стало известно, что „Рузхиммаш“ преодолел кризис. На завод уже пришли 700 квалифицированных рабочих, процесс набора продолжается.

СМИ не обошли стороной и громкое уголовное дело, связанное с хищением собственности „Рузхиммаша“. Экс-сотрудники предприятия с ноября 2012 года по май 2015 года вывезли с завода неучтенные излишки сортового и листового металлопроката на сумму 17,7 млн рублей. Также в ноябре 2014 года они пытались похитить продукцию на сумму более 200 тыс. рублей. Однако их задержали охранники вагоностроительного завода.

6. ООО „Сарансккабель“ — 35 По итогам 17-й международной выставки Cabex 2018 „Саранский кабельный завод“ был награжден почетными дипломом участника конкурса. Также СМИ сообщили о том, что в начале марта волейбольная команда предприятия (ВК „Сарансккабель“) добыла 3 победы в 4 матчах на соревнованиях в подмосковном Раменском , уступив лишь хозяевам турнира.

5. РМ Рейл — 39 »РМ Рейл» является производителем грузового подвижного состава для железных дорог, а также оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. В начале 2018 года Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (Улан-Удэнский ЛВРЗ) договорился с компанией на поставку автосцепок и хомутов на текущий год. Кроме того, теперь может расшириться транспортное сотрудничество между Россией Кубой , в том числе, благодаря успешной реализации контрактов компанией «РМ Рейл». За последние два года ей на Кубу было поставлено 588 грузовых вагонов.

4. ГУП РМ «Лисма» — 42 По итогам первого квартала вплотную к тройке лидеров приблизилось ГУП Республики Мордовия «Лисма». В минувшем квартале предприятие в составе делегации Мордовии присутствовало на открытии российско-африканского светотехнического предприятия в Бурунди . Однако был и негативный повод для упоминаний в СМИ — работники предприятия на протяжении нескольких месяцев совершали хищение дорогостоящей электроламповой продукции из тугоплавких металлов. Как выяснили полицейские, организованную преступную группу создал наладчик «Лисмы». В ходе обысков в подсобных помещениях и квартирах участников краж изъяли 350 коробок. В них находилось 13 тыс. железнодорожных, прожекторных и авиационных ламп. Также было изъято около 80 кг вольфрама и 30 кг молибдена. Общая сумма похищенного — свыше 1 млн рублей. Вся эта продукция реализовывалась в различных регионах России.

3. ПАО «Мордовцемент» — 43 Замыкает тройку лидеров «Мордовцемент». В СМИ предприятие попало по довольно неприятному поводу. В конце февраля глава республики Владимир Волков обратил внимание прокуроров Мордовии на массовое сокращение на «Мордовцементе», подчеркнув, что любые нарушения трудового законодательства со стороны работодателей нужно пресекать. Также стало известно, что производственные показатели предприятия за первые два месяца текущего года не дотягивают до показателей аналогичного периода года минувшего. Как сообщало в начале 2018 года руководство предприятия, в 2017 году «Мордовцемент» существенно увеличил производство продукции. Объем производства цемента вырос относительно 2016 года на 32% и составил 3,1 млн тонн. С сентября 2017 года предприятие возглавляет Йохан Антон Нишвиц. До своего прихода на «Мордовцемент» он успешно руководил Воронежским филиалом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

2. АО «Биохимик» — 44 Второе место в нашем рейтинге заняло АО «Биохимик». 20 февраля на предприятии произошло историческое событие — состоялось торжественное открытие комплекса промышленного производства новейших антибиотиков полного цикла. Подобного производства в России не было последние 25 лет. «Импортозамещение в такой стратегической сфере, как производство лекарственных препаратов, — одно из важнейших направлений в работе правительства. На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых производятся в нашей стране», — заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Теперь в Саранске с нуля до готового лекарственного средства изготовят еще три антибиотика — «Телаванцин», «Оритованцин» и «Рамопланин». До 2020 года планируется выпустить более 20 видов импортозамещающих и оригинальных антибактериальных препаратов.

1. Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» — 55 Первое место оказалось у мордовского филиала ПАО «Т Плюс». Правда, большинство информповодов в начале 2018 года были связаны с другим регионом обслуживания — Пензой . Напомним, данное отделение компании объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе. Череда отключений тепла в домах пензенцев вызвала шквал публикаций в местных СМИ. По итогам претензионно-исковой работы за 2017 год в Пензе юридической службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» было подано 293 иска к потребителям — юридическим лицам на сумму более двух миллиардов. Саранские управляющие компании задолжали филиалу» около 600 млн рублей.

В начале февраля стало известно, что «Т Плюс» добивается банкротства «Городской управляющей компании» в Саранске. Ресурсоснабжающая организация отмечает, что ГУК систематически не исполняет обязанности по оплате ресурсов. На начало февраля 2017 года сумма долга составила более 85 млн рублей. В июле-декабре прошлого года суд уже вынес несколько решений в пользу ПАО на сумму более 36 млн рублей.

Фото: Официальный портал новостей продовольствия, Известия Мордовии, ned-perm.ru, Образовательный портал Саранска, правительство Мордовии