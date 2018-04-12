Резцова: глава мирового биатлона поплатился за любовь к России

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга . Слова эксперта приводит RT.

"Могу сказать только одно. Бессеберг всегда был очень честным человеком и всегда выступал на стороне россиян, потому что Россия — чистая, честная и великая биатлонная держав.

Он поступал с отечественной командой по справедливости. Не знаю, что сейчас говорят про него, но он относился к нам с уважением. К сожалению, сейчас все против нас.

Думаю, Бессеберг и поплатился за любовь к России. Теперь против него выдвигаются такие серьезные обвинения. Что будет дальше? Не знаю. Пусть на этот вопрос отвечает Союз биатлонистов России. Они несут ответственность за все происходящее", — заявила Резцова, отметив, что не хочет лезть в «грязные игры».