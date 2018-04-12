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Медведева заставила говорить о своей свадьбе
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Медведева заставила говорить о своей свадьбе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Фотография кольца с роскошным бриллиантом, опубликованная в блоге фигуристки Евгении Медведевой, взбудоражила ее поклонников. Фанаты решили, что их кумир готовится к свадьбе.
Поклонники засыпали призера Олимпиады-2018 вопросами. «Женя, ты что обручена?!», «Когда свадьба?», «Кто счастливчик?», — волнуются пользователи. Однако их кумир предпочитает отмалчиваться, сохраняя интригу.
Снимок кольца с бриллиантом появился в Instagram Stories Медведевой. Фигуристка сопроводила его загадочной подписью: «Какое сияние». Более рассудительные подписчики предположили, что дело вовсе не в подготовке к свадьбе — ведь известно, что Евгения любит ювелирные украшения.
Кроме того, чемпионка рассказывала, что за участие в Олимпиаде-2018 родственники подарили ей бриллиантовое колечко, которое ей давно нравилось. Вполне возможно, что именно оно и запечатлено на фотографии.
А в соцсетях уже вовсю гадают, кто же стал избранником звезды фигурного катания. После бурного обсуждения фанаты остановились на двух кандидатурах. Это либо канадец китайского происхождения Патрик Чан, либо же ее давний друг-японец Юдзуру Ханью. Оба — фигуристы с мировой славой, олимпийские чемпионы 2018 года, пишет "7 дней".
На Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Медведева завоевала серебро, уступив своей подруге-сопернице Алине Загитовой всего несколько баллов. Сейчас спортсменка продолжает тренироваться. В то же время, Женя пробует себя в роли телезвезды: она вместе с Алексеем Ягудиным выступает в роли ведущей в новом проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети».
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