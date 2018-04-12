Медведева заставила говорить о своей свадьбе

Фотография кольца с роскошным бриллиантом, опубликованная в блоге фигуристки Евгении Медведевой , взбудоражила ее поклонников. Фанаты решили, что их кумир готовится к свадьбе.

Поклонники засыпали призера Олимпиады-2018 вопросами. «Женя, ты что обручена?!», «Когда свадьба?», «Кто счастливчик?», — волнуются пользователи. Однако их кумир предпочитает отмалчиваться, сохраняя интригу.

Снимок кольца с бриллиантом появился в Instagram Stories Медведевой. Фигуристка сопроводила его загадочной подписью: «Какое сияние». Более рассудительные подписчики предположили, что дело вовсе не в подготовке к свадьбе — ведь известно, что Евгения любит ювелирные украшения.

Кроме того, чемпионка рассказывала, что за участие в Олимпиаде-2018 родственники подарили ей бриллиантовое колечко, которое ей давно нравилось. Вполне возможно, что именно оно и запечатлено на фотографии.

А в соцсетях уже вовсю гадают, кто же стал избранником звезды фигурного катания. После бурного обсуждения фанаты остановились на двух кандидатурах. Это либо канадец китайского происхождения Патрик Чан , либо же ее давний друг-японец Юдзуру Ханью. Оба — фигуристы с мировой славой, олимпийские чемпионы 2018 года, пишет "7 дней"