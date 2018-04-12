5 космонавтов, за которых мы бы хотели выйти замуж

Сергей Крикалев — настоящая гордость российской космонавтики. Именно ему принадлежит рекорд Земли по суммарному времени пребывания в космосе — 803 суток (это больше двух лет!).

Однако устанавливать рекорды Сергей не планировал. Просто его полет случился в непростые для страны времена. В 1991 году, когда Крикалев находился в космосе, распался Советский Союз, и расходы на космическую отрасль резко сократились. Сергей просто не мог вернуться на Землю до прилета другого космического корабля. В результате, вместо запланированных пяти месяцев он провел на орбите почти год, за что получил звание Героя Советского Союза и Героя России с вручением медали «Золотая Звезда» № 1.

Стивен Суонсон

Стивен Суонсон однажды решил: наша планета настолько прекрасна, что просто грех не поделиться ее космическими видами со всем миром. Тогда он стал выкладывать в Instagram МКС фотографии Земли из космоса. Снимки вызвали восторг у пользователей соцсети. Но на этом Суонсон не остановился. Он стал первым человеком, сделавшим селфи в космосе. Такой вот смельчак и романтик!

Сергей Рыжиков — 121-й космонавт из России , побывавший в космосе. Свой первый полет он совершил не так давно — в 2016 году. Сергей провел в космосе 173 суток 03 часа 15 минут. Сейчас Рыжиков активно занимается просветительской деятельностью: встречается со студентами и школьниками, рассказывает им о работе и не только. В качестве завидного холостяка для нашей подборки подходит идеально: он разведен и воспитывает сына Ивана.

Если бы мы давали медали за отвагу в космосе, Роберту Шейну Кимбро точно бы досталась одна из них. Общая продолжительность его внекорабельной деятельности за 2 выхода в открытый космос составила 12 часов 52 минуты. Чем он занимался на орбите все это время, спросите вы? Обслуживал механизм захвата робота-манипулятора станции, а еще устанавливал защитную крышку на модуле «Кибо», крепил поручни, антенну и видеокамеру. В общем, с таким мужчиной даже в космосе можно чувствовать себя в безопасности.

А вот Антон, кстати, прямо сейчас находится на МКС (передаем привет!). Рассказывать о его достижениях не будем. Просто передадим его многообещающее поздравление землянам с Днем космонавтики: «Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной».

Редакция SNCMedia присоединяется к словам Антона и желает всем представителям этой нелегкой профессии легких взлетов, домашнего тепла и уюта (даже в холодном космосе!).