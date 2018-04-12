Муфтий Москвы призвал к сотрудничеству духовенство РФ и Узбекистана

"С целью расширения контактов между нашими странами Духовное собрание мусульман России открывает новые возможности для россиян… Планируется дальнейшее развитие духовного, богословского, научно-практического сотрудничества", — заявил Крганов в интервью газете парламента и правительства «Народное слово».

Муфтий напомнил, что в 2017 году между двумя религиозными ведомствами было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен делегациями и проведение мероприятий в исламском сообществе Узбекистана и РФ. По его словам, в частности, в Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста — ред.) ДУМ Узбекистана в рамках соглашения отправит своих ученых-богословов для обмена опытом в города РФ, где проживает большая диаспора из этой республики.

"Многие спрашивают у меня о возможности обучения в исламских религиозных учебных заведениях Узбекистана. Надеюсь, такая возможность появится в ближайшее время", — отметил муфтий. По его словам, речь идет об организации в Узбекистане курсов повышения квалификации для исламского духовенства и студентов медресе из России.

Крганов назвал архиважным шагом решение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева открыть Исламскую академию в Ташкенте. «Это уникальный в своем роде, своевременный проект, польза от которого, без сомнения, будет всему исламскому миру», — добавил руководитель ДСМ.

Президент Узбекистана в декабре 2017 года подписал указ о создании в стране Исламской академии. Кроме того, Мирзиеев в июне прошлого года подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте. Еще одно исламское научное учреждение — международный исследовательский центр имени Имама Аль-Бухари — возводится по инициативе президента в Самарканде.

Религиозное образование в Узбекистане сегодня получают более 1,3 тысячи студентов. Они проходят обучение в девяти медресе, имеющих статус среднеспециальных образовательных учреждений. Религиозное образование в стране также можно получить в высшем медресе «Мир Араб» со статусом вуза, Ташкентском исламском институте и Ташкентском исламском университете, где преподаются и светские дисциплины.

Численность населения Узбекистана составляет более 32,6 миллиона человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.