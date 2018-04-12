США против России: Новые санкции — не за горами?

В санкционной войне, которую объявил России Запад, наступил кульминационный момент. Пока внимание мировой политической элиты привлечено к ситуации вокруг Сирии (прилетит «авиаподарок» Асаду от Трампа или не прилетит), в Вашингтоне обсуждается гораздо более важный и чувствительный для нашей страны вопрос — вопрос о введении санкций в отношении государственных долговых обязательств России. Если это случится, последствия для отечественной экономики могут быть абсолютно катастрофическими.

Атомная бомба для нашей экономики

Сценарий, который активно обсуждается в Белом доме, предусматривает введение запрета для всех американских юридическим и физических лиц на осуществление любых финансовых операций с государственными ценными бумагами России. Их нельзя будет покупать и продавать. Также предполагается полностью прекратить сотрудничество с российскими банками, в капитале которых присутствует государство.

Речь идет фактически о полном прекращении финансовых отношений с Россией и принуждении инвесторов сбрасывать ценные бумаги, выпущенные ЦБ РФ Минфином , Фондом национального благосостояния. Эти бумаги пользуются высоким спросом у американских и британских игроков. И по сути являются вторым после нефти инструментом привлечения в Россию иностранной валюты.

В настоящее время вложения иностранцев в облигации федерального займа составляют 2,27 триллиона рублей. Это серьезная сумма — в пересчете по нынешнему курсу около 35 миллиардов долларов. Она может уплыть из России.

ВТБ, Газпромбанк, При этом быстро возместить потери не получится — такие инструменты просто отсутствуют. А возможное введение новых санкций против российских банков с госучастием ( Сбербанк Россельхозбанк и другие) дополнительно усугубит ситуацию.

Но и это еще полбеды. Среди вариантов, как наказать Россию за неподчинение Западу, всё чаще звучит идея заморозки российских валютных резервов, вложенных в государственные облигации США . Это 100 миллиардов долларов! Если на данную сумму будет наложен арест, суперкризис неизбежен. Вопрос лишь в том, пойдут ли на это американцы.

«Конечно, это возможно»

Министр финансов США Стивен Мнучин 11 апреля заявил, что его ведомство не поддерживает распространение санкций США на суверенный долг России. Идею же об аресте российских вложений в американские гособлигации он даже комментировать не стал. Позицию Мнучина формально поддержала и администрация Трампа. Правда, сам президент промолчал — говорили его представители.

И в то же время в Конгресс уже внесен закон о запрете на транзакции с российскими долговыми бумагами. Авторы документа — представители сразу двух партий — демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер . В том, что конгрессмены примут его на «ура», нет никаких сомнений. А Трамп в вопросах о России постоянно прогибается под Конгресс — это общеизвестно.

При обсуждении проекта закона наверняка всплывет и тема ареста российских резервов.

«Конечно, это возможно», — так ответил на вопрос о реальности заморозки наших активов в Штатах откровенный посол США в России Джон Хантсман . Подобные сигналы поступали и от других заокеанских политиков.

Оно и понятно — американцы сейчас воодушевлены тем, что санкции, введенные против российских олигархов, сработали. Кандидат на должность госсекретаря США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео сегодня громогласно заявил: «Период мягкости в отношении России закончен. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для Путина, — долог».

Финансовые аналитики и политологи, говоря о перспективе введения санкций против российских ценных бумаг и ареста наших валютных резервов, вложенных в американские облигации, утверждают, что для Вашингтона это будет равносильно выстрелу в ногу самому себе. Дескать, да, России будет нанесен значительный ущерб — курс доллара вырастет на 30 процентов (до 90 — 95 рублей), придется корректировать бюджетную и кредитно-денежную политику, спасать промышленность и банковский сектор, бороться с социальными последствиями. Но и для Америки настанут нелегкие времена — искусственно созданная нестабильность в России спровоцирует нестабильность на глобальных рынках и вернется бумерангом в Штаты, затронув интересы крупнейших промышленных и финансовых гигантов.

Возможно, так оно и есть, но в условиях новой холодной войны разумные доводы — последнее, что учитывается при принятии решений. Работают эмоции. А главная из них такова: Россию надо поставить на место. Поэтому надеяться на то, что Трамп, Помпео, Мнучин не решатся на новые жесточайшие санкции, как минимум самонадеянно.

Российская элита — в ступоре

Другое дело, что российская элита просто не хочет верить в такой сценарий.

Во-первых, его осуществление будет означать полный разрыв с Западом. Поддержать Америку в вопросе запрета работы с российскими долговыми бумагами готова Великобритания . А это как раз две страны, где наши крупные управленцы и олигархи, как им казалось, пустили корни. Там у них недвижимость и счета, там живут и учатся их дети. Отказаться от Запада для большинства из них — отказаться от самих себя, от своего светлого будущего. Они воспринимают себя европейцами, американцами больше чем русскими.

Во-вторых, экономический блок правительства со времен Кудрина и по сию пору только и делал, что наращивал объем вложений в государственные облигации США, обосновывая тем, что они — надежны. Только за прошлый год сумма была увеличена на 13,5 миллиарда долларов. Опередить Америку и быстро сбросить сейчас эти бумаги чиновники не в состоянии. Для них подобный шаг совершенно немыслим — они же сами лоббировали эти «вклады».

Поэтому надо готовиться к худшему. Трамп и компания не остановятся в попытках осадить Россию и президента Путина, а с такой амёбной и предательской элитой, как у нас, им и усердствовать особо не придется.

Впрочем, Путин не один в поле воин — с ним народ. А страна наша великая и не из таких передряг выбиралась…

Николай ПЕЧЕРНИКОВ,

интернет-журнал «Интересант»