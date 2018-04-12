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Еще один склад FM Logistic может появиться в Подмосковье
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Еще один склад FM Logistic может появиться в Подмосковье 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Французская компания FM Logistic планирует построить еще один склад на территории Подмосковья, сообщил в четверг президент и генеральный директор Bati Logistic — строительного департамента группы компаний FM Logistic Жиль Фор.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит трехдневный визит подмосковной делегации во Францию. Визит подразумевает посещение ряда объектов, а также роуд-шоу в Лионе и Париже, которое закончится 13 апреля.
«Мы работаем в России с 1993 года. Первые инвестиции — в 1994 году, мы построили 550 тысяч квадратных метров складских помещений. 80-90% реализуется в Московском регионе. Мы работаем с областью и местными администрациями. У нас 10 тысяч сотрудников, следующий склад будет, как мы рассчитываем, в Московский области. Мне очень просто работать в России, по сравнению с сегодняшней Францией», — сказал Фор в ходе роуд-шоу.
Как следует из презентации, в Подмосковье объекты FM Logistic располагаются в Клину, Дмитрове, Долгопрудном, Ногинске, Томилине, Чехове и других местах.
Фор уточнил, что есть возможность расширения объектов в Дмитрове и Ногинске, также компания рассматривает возможность открыть склад около строящейся ЦКАД.
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