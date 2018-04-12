Еще один склад FM Logistic может появиться в Подмосковье

Французская компания FM Logistic планирует построить еще один склад на территории Подмосковья , сообщил в четверг президент и генеральный директор Bati Logistic — строительного департамента группы компаний FM Logistic Жиль Фор. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит трехдневный визит подмосковной делегации во Францию . Визит подразумевает посещение ряда объектов, а также роуд-шоу в Лионе и Париже, которое закончится 13 апреля. «Мы работаем в России с 1993 года. Первые инвестиции — в 1994 году, мы построили 550 тысяч квадратных метров складских помещений. 80-90% реализуется в Московском регионе. Мы работаем с областью и местными администрациями. У нас 10 тысяч сотрудников, следующий склад будет, как мы рассчитываем, в Московский области. Мне очень просто работать в России, по сравнению с сегодняшней Францией», — сказал Фор в ходе роуд-шоу. Дмитрове, Долгопрудном, Как следует из презентации, в Подмосковье объекты FM Logistic располагаются в Клину Ногинске , Томилине, Чехове и других местах. Фор уточнил, что есть возможность расширения объектов в Дмитрове и Ногинске, также компания рассматривает возможность открыть склад около строящейся ЦКАД.