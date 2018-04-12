Ещё
Российские процессоры впервые появляются в розничной продаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Российские процессоры впервые появляются в розничной продаже 

Anti-Malware.ru 48 минут назад
Фото: Anti-Malware.ru
АО «Байкал Электроникс», российский фаблесс-разработчик и производитель микропроцессоров, объявляет о первом в своей истории начале розничных продаж перспективных отечественных систем-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1) в составе оценочных плат BFK3.1. Компания заключила стратегическое соглашение о партнерстве и начале реализации своей продукции через крупную российскую сеть магазинов «ЧИП и ДИП», специализирующуюся на поставке электронных компонентов, оборудования и отладочных средств для инженерного применения.
Оценочная плата BFK-3.1 представляет собой одноплатный компьютер, работающий под управлением ОС Linux. Плата предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения, проектирования и прототипирования аппаратных решений, сочетающих высокую производительность и энергоэффективность, а также для анализа и оценки технических характеристик системы-на-кристалле BE-T1000. Анонсируемая новинка является собственной разработкой АО «Байкал Электроникс», спроектированной и произведенной на территории Российской Федерации.
Розничная цена оценочной платы BFK3.1 составляет 39 900 рублей, продукт уже доступен для заказа в интернет-магазине «ЧИП и ДИП».
«Решение о начале сотрудничества с ключевым партнером на российском рынке электронных компонентов принято с целью популяризации микроэлектроники и обеспечения доступности отечественных микропроцессоров для специалистов-разработчиков программных и аппаратных комплексов, а также широкого круга заинтересованных лиц», — заявил Константин Щербаков, директор департамента маркетинга и продаж АО «Байкал Электроникс».
«Мы высоко ценим энтузиазм, с которым партнеры поддержали наше предложение о продвижении микропроцессоров BE-T1000, а так же неоценимый вклад «ЧИП и ДИП» в развитие инжиниринга в области электроники в России», — добавил он.
Система-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1) соответствует требованиям к промышленной продукции российского производства и классифицирована в качестве интегральной схемы второго уровня. По запросу АО «Байкал Электроникс», в соответствии с порядком подтверждения отечественного производства промышленной продукции, установленным постановлением Правительства Российской Федерации №719 от 17 июля 2015 г. «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 02 августа 2016 г. — постановление Правительства РФ №744 и от 09 августа 2016 г. — постановление Правительства РФ№ 764) и утвержденным приказом Минпромторга РФ от 12 ноября 2015 г. № 3568, получено положительное заключение.
Технические характеристики оценочной платы BFK 3.1:
Anti-Malware.ru: последние новости
Великобритания выделит средства на борьбу с киберпреступниками дарквеба За последние полгода Британия столкнулась с 49 атаками русских хакеров Руководитель Роскомнадзора заверил, что Telegram не заблокируют до суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса297
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»132
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию67
Меркель определилась с атакой по Сирии26
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому183
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение