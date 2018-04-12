Европа на перепутье: что выберут Макрон и Меркель?

Москва , 12 апреля — «Вести. Экономика». Европа должна принять решение. Она может оставаться в стороне, поскольку национализм и авторитаризм процветают в США Дональд Трамп , стратегия «Америка прежде всего») и в Китае (переход от однопартийной системы к режиму правления одного лидера). Или она может возродить развитие демократических ценностей и международного сотрудничества в период, когда быстрые технологические изменения требуют крупных политических, экономических и социальных реформ. Некоторые считают рост популизма в ЕС признаком того, что Евросоюз неспособен играть ведущую роль и в будущем может прийти к распаду. Но ситуация в ЕС намного сложнее, чем думают пессимисты, — и не такая мрачная. Прошлой осенью Special Eurobarometer 467 провел опрос, по результатам которого стало известно, что 75% респондентов положительно оценили ЕС. Хотя большинство респондентов считают, что жизнь будущих поколений окажется сложнее, чем их собственная, две трети полагают, что ЕС дает надежду молодежи Европы — рост на 6 п. п. с 2016 г. Молодое поколение, похоже, согласно. Доля молодых респондентов (в возрасте 15-39 лет), которые позитивно воспринимают ЕС, особенно высока. И, несмотря на озабоченность по поводу «демократического кризиса» ЕС, это поколение, похоже, ценит возможность политического участия. Вера в будущее ЕС была подкреплена в мае прошлого года победой президента Франции Эммануэля Макрона . Если Макрон получит поддержку Германии для своей европейской программы реформ, перспективы ЕС укрепятся еще больше. Несмотря на то что федеральные выборы в сентябре прошлого года не привели к столь сильному результату в отношении ЕС — крайне правая партия «Альтернатива для Германии» сейчас является крупнейшей оппозиционной партией, набравшей почти 13% голосов, — основные умеренные партии получили более 60% голосов. Новое коалиционное правительство Германии — проевропейское, как и его предшественник, и более сильная Европа может стать достойным наследием канцлера Ангелы Меркель. Результат недавних выборов в Италии , в которых антииммигрантская партия «Лига» и левая популистская партия «Движение пяти звезд» вместе набрали более 50% голосов, оказались наиболее тревожными. Однако, учитывая антагонизм между двумя партиями, вполне вероятно, что в правящую коалицию войдет проевропейская Демократическая партия . В конечном счете любые барьеры, которые Италия с ее экономикой, обремененной долгами, ставит перед большей интеграцией в ЕС, вряд ли окажутся непреодолимыми, если Франция и Германия станут лидерами.

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Сколько стоит Brexit?

Конечно, Brexit в Европе пройдет непросто. Но в целом Европа больше не является континентом, находящимся в кризисе. Даже в Греции , которая восстановила рост ВВП, большинство респондентов поддерживают ЕС. В этом контексте ЕС может столкнуться с двумя связанными с этим возможностями. На внутреннем плане он может проводить реформы, которые повышают эффективность работы и ускоряют интеграцию. На внешнем — может решительно выступать за международное сотрудничество, права человека и открытое общество. Европа должна добиться прогресса в отношении первой возможности, это может привести к укреплению еврозоны. На этом фронте Макрон уже сделал амбициозные предложения: отдельный бюджет еврозоны, министр финансов еврозоны, ответственный за него, парламент еврозоны (в состав которого входят члены Европарламента и национальные парламентарии), чтобы привлечь к ответственности министра финансов. Перед созданием нового коалиционного правительства Германии была создана франко-германская рабочая группа для рассмотрения предложений Макрона. Теперь, когда действует новая администрация Меркель, мы узнаем, насколько Германия готова поддержать большую интеграцию еврозоны. В краткосрочной перспективе маловероятно, чтобы новое правительство поддержало предложения Макрона в их нынешнем виде. Но это может привести к завершению работы банковского союза и механизма по созданию большей координации экономической политики в еврозоне.

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Темпы роста ВВП еврозоны

В долгосрочной перспективе возможна реализация ряда реформ Макрона, особенно если странам еврозоны будет разрешено продвигаться вперед без единодушного одобрения со стороны всех 27 стран-членов ЕС. Такие изменения приведут к европейскому проекту с новой динамикой, стимулируя больший энтузиазм, не говоря уже о более широком чувстве безопасности среди граждан Европы. Более интегрированный и безопасный ЕС создаст хорошие возможности для более эффективного утверждения на международной арене. Поскольку Европейский единый рынок по-прежнему имеет больший ВВП, чем Китай или США, ЕС может выступать в качестве третьего «полюса» в новом мировом порядке. Его модель открытости экономики, социальной сплоченности и сильных институтов может стать альтернативой изоляционистским и националистическим тенденциям, угрожающим глобальному сотрудничеству. В таких областях, как торговля, изменение климата, регулирование финансового сектора, политика в области конкуренции и кибербезопасность, международное сотрудничество остается критически важным аспектом. И это будет незаменимым, поскольку достижения в области искусственного интеллекта и биотехнологии увеличивают этические проблемы, эффективно решать которые можно только на международном уровне. Либеральный мировой порядок, который возник на развалинах Второй мировой войны, чтобы предотвратить будущие катастрофы, остается пока самым сложным испытанием. Мы должны вновь подтвердить важность интернационализма, открытости и демократии в новый век цифровых технологий, приспосабливая политику и правила к новым реалиям. И возглавить этот путь должна Европа, обладающая уникальным опытом создания демократической модели наднационального управления. На это рассчитывает мир — особенно его молодое поколение.