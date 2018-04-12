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В Москве перекрасят почти две тысячи рекламных конструкций
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В Москве перекрасят почти две тысячи рекламных конструкций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 1,8 тысячи рекламных конструкций покрасят в Москве, сообщил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин на пресс-конференции в четверг.
"Рекламными фирмами по требованию города составлен график приведения в порядок конструкций. Всего запланировано приведение в порядок более 1,8 тысячи конструкций, которые требуют покраски, а промывки требуют все опоры", — сказал он.
Бородулин отметил, что у отдельных фирм есть отставания от графика, это, по его словам, касается 73 конструкций.
"По этим фактам уже в отношении фирм-владельцев рекламных конструкций возбуждены административные дела", — заключил он.
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