Ещё
Более 1,1 тысячи замечаний по пешеходным ограждениям в Москве выявили в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Более 1,1 тысячи замечаний по пешеходным ограждениям в Москве выявили в апреле 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С начала апреля в Москве выявили свыше 1,1 тысячи нарушений состояния пешеходных ограждений, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника объединения административно-технических инспекций столицы Леонид Бородулин.
«По пешеходным ограждениям у нас было выявлено 1106 замечаний: либо по промывке, либо по покраске, либо по исправлению поврежденных. Сейчас на контроле у нас 61 такой участок, то есть значительная часть работ по приведению в порядок таких ограждений сделана. В основном остались на контроле участки, где требуется покраска», — сказал Бородулин.
Он добавил, что в рамках месячника по благоустройству специалисты проводят работы по ремонту плиточных покрытий. Всего было выявлено 119 таких участков, порядка 40 из которых — это объекты гарантийного ремонта, то есть его проведением занимаются подрядные организации, которые укладывали плитку.
Месячник по благоустройству в Москве стартовал 1 апреля.
РИАМО: последние новости
Библиотеки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню космонавтики В Вербное воскресенье Брынцалов пожелал всем православным благодати и достатка Народные промыслы России нуждаются в кардинальных мерах поддержки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса295
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»135
Меркель определилась с атакой по Сирии32
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию65
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому183
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение