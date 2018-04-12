Более 1,1 тысячи замечаний по пешеходным ограждениям в Москве выявили в апреле

С начала апреля в Москве выявили свыше 1,1 тысячи нарушений состояния пешеходных ограждений, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника объединения административно-технических инспекций столицы Леонид Бородулин

«По пешеходным ограждениям у нас было выявлено 1106 замечаний: либо по промывке, либо по покраске, либо по исправлению поврежденных. Сейчас на контроле у нас 61 такой участок, то есть значительная часть работ по приведению в порядок таких ограждений сделана. В основном остались на контроле участки, где требуется покраска», — сказал Бородулин.

Он добавил, что в рамках месячника по благоустройству специалисты проводят работы по ремонту плиточных покрытий. Всего было выявлено 119 таких участков, порядка 40 из которых — это объекты гарантийного ремонта, то есть его проведением занимаются подрядные организации, которые укладывали плитку.

Месячник по благоустройству в Москве стартовал 1 апреля.