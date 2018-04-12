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Медведев ознакомился с планами поставок продукции Ленинградского металлического завода
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Медведев ознакомился с планами поставок продукции Ленинградского металлического завода 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев в четверг в Санкт-Петербурге осмотрел цеха Ленинградского металлического завода, входящего в ПАО «Силовые машины» — ведущего российского производителя энергомашиностроительного оборудования.
На площадке завода в четверг проходит заседание правительственной комиссии по импортозамещению.
Глава Совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов рассказал о перспективных планах поставок продукции компании, о ситуации с контрактами. Медведев отдельно поинтересовался, как идут переговоры с Турцией и Египтом.
Ленинградский металлический завод специализируется на разработке и изготовлении паровых, гидравлических и газовых турбин для различных объектов энергетики. Его турбины работают на 700 электростанциях в 57 странах мира, в частности, в Белоруссии, Иране, Индии, Вьетнаме, а также более чем на 10 электростанциях в России.
В роторном цехе главе правительства показали, как идет токарная обработка вала ротора высокого давления для паровой турбины, предназначенной для АЭС «Куданкулам» в Индии.
Продемонстрировали Медведеву и один из самых больших объектов роторного цеха — гигантский токарный станок Georg, на котором идет «обкатка» ротора низкого давления паровой турбины мощностью свыше 1200 МВт для Курской АЭС-2.
Гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня, сопровождавший главу правительства, подчеркнул, что технологический уровень предприятия отвечает самым высоким мировым стандартам, а качество стали и заготовок, поставляемых предприятию российскими поставщиками, постоянно повышается, способствуя решению проблемы импортозамещения.
В подтверждение своих слов он продемонстрировал премьеру ключевой элемент турбинного оборудования — «роторную лопатку», подчеркнув что «это образец полного импортозамещения».
После знакомства с предприятием глава правительства сделал запись в книге почетных гостей, где за многие десятилетия оставили свои автографы Юрий Гагарин, Ричард Никсон, Ким Ир Сен, Шарль де Голль, Леонид Брежнев, многие другие государственные деятели и известные личности.
По итогам 2017 года портфель заказов «Силовых машин» составил 365 млрд рублей, а объем выпускаемой продукции — 54 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2016 году.
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