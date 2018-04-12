Медведев ознакомился с планами поставок продукции Ленинградского металлического завода

На площадке завода в четверг проходит заседание правительственной комиссии по импортозамещению.

Египтом. Глава Совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов рассказал о перспективных планах поставок продукции компании, о ситуации с контрактами. Медведев отдельно поинтересовался, как идут переговоры с Турцией

Ленинградский металлический завод специализируется на разработке и изготовлении паровых, гидравлических и газовых турбин для различных объектов энергетики. Его турбины работают на 700 электростанциях в 57 странах мира, в частности, в Белоруссии Иране , Индии, Вьетнаме , а также более чем на 10 электростанциях в России.

В роторном цехе главе правительства показали, как идет токарная обработка вала ротора высокого давления для паровой турбины, предназначенной для АЭС «Куданкулам» в Индии

Продемонстрировали Медведеву и один из самых больших объектов роторного цеха — гигантский токарный станок Georg, на котором идет «обкатка» ротора низкого давления паровой турбины мощностью свыше 1200 МВт для Курской АЭС-2.

Гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня , сопровождавший главу правительства, подчеркнул, что технологический уровень предприятия отвечает самым высоким мировым стандартам, а качество стали и заготовок, поставляемых предприятию российскими поставщиками, постоянно повышается, способствуя решению проблемы импортозамещения.

В подтверждение своих слов он продемонстрировал премьеру ключевой элемент турбинного оборудования — «роторную лопатку», подчеркнув что «это образец полного импортозамещения».

По итогам 2017 года портфель заказов «Силовых машин» составил 365 млрд рублей, а объем выпускаемой продукции — 54 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2016 году.