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Регуляторы ЕС призвали приготовиться к Brexit
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Регуляторы ЕС призвали приготовиться к Brexit 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Регулирующие органы Европейского союза призвали банки, инвесторов и клиентов принять «своевременные меры», чтобы избежать вызванного Brexit удара по производным финансовым инструментам и договорам страхования.
Британия покидает состав ЕС в марте 2019 г., а соглашение по переходному периоду до конца 2020 г., о котором стороны договорились в прошлом месяце, официально не будет ратифицировано до октября или позднее. "Планирование на случай непредвиденных обстоятельств должно учитывать своевременные ответы на все потенциальные проблемы, такие как непрерывность контрактов и возможные перемещения", — говорится в совместном докладе банковских, страховых и рыночных регуляторов ЕС о рисках для финансовой системы. В краткосрочной перспективе Brexit может повлиять на доступ домашних хозяйств и компаний ЕС к финансовым услугам, предоставляемым в Великобритании, и может повлиять на уверенность рынков. Британские регулирующие органы заявили, что сделка о транзитном периоде означает, что банки ЕС с филиалами в Лондоне не должны спешить с заявкой на получение новых лицензий Великобритании к марту в следующем году. Банк Англии в свою очередь хочет, чтобы регуляторы ЕС отвечали взаимностью относительно британских кредиторов с клиентами в ЕС, чтобы избежать масштабных переездов, которые навредят Лондону как финансовому центру.
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