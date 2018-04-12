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Международный телеканал RT покажет волгоградские достопримечательности
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Международный телеканал RT покажет волгоградские достопримечательности 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде прошли съемки передачи о путешествиях «Список Эрика» международного телеканала RT.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов», зрителям покажут, какие достопримечательности можно увидеть в городе-герое во время мундиаля. Съемки проходили в течение пяти дней. За это время корреспонденту посетили музей-панораму «Сталинградская битва», Мамаев курган, исторический центр Волгограда. Один день ведущий программы — мексиканский журналист Эрик Фонсека Сарате — провел в роте почетного караула в военном гарнизоне. Он отметил, что его сильно впечатлила история Сталинградской битвы. По его словам, именно находясь в Волгограде он понял ее значимость. В Волгограде ему понравились центр города и арена, построенная к мундиалю. «Я осмотрел почти все стадионы, построенные к Чемпионату мира, и могу сказать, что волгоградский — один из самых красивых, как внутри, так и снаружи. И еще у вас очень много мест, где можно вкусно поесть», — заявил Эрик Фонсека Сарате.
Добавим, что передача будет состоять из двух частей, одна из которых посвящена развлекательной и футбольной тематике, а другая — Сталинградской битве. Выпуск о Волгограде выйдет в эфир в конце апреля.
Программа «Список Эрика» выходит на RT на испанском, а также в эфире документального телеканала RTД на русском языке. Ведущий программы Эрик Фонсека Сарате, путешествует по России и рассказывает зрителям об интересных местах и событиях, связанных с историей, традициями, наукой и культурой России.
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