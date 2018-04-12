Международный телеканал RT покажет волгоградские достопримечательности

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов», зрителям покажут, какие достопримечательности можно увидеть в городе-герое во время мундиаля. Съемки проходили в течение пяти дней. За это время корреспонденту посетили музей-панораму «Сталинградская битва», Мамаев курган, исторический центр Волгограда. Один день ведущий программы — мексиканский журналист Эрик Фонсека Сарате — провел в роте почетного караула в военном гарнизоне. Он отметил, что его сильно впечатлила история Сталинградской битвы. По его словам, именно находясь в Волгограде он понял ее значимость. В Волгограде ему понравились центр города и арена, построенная к мундиалю. «Я осмотрел почти все стадионы, построенные к Чемпионату мира, и могу сказать, что волгоградский — один из самых красивых, как внутри, так и снаружи. И еще у вас очень много мест, где можно вкусно поесть», — заявил Эрик Фонсека Сарате.

Добавим, что передача будет состоять из двух частей, одна из которых посвящена развлекательной и футбольной тематике, а другая — Сталинградской битве. Выпуск о Волгограде выйдет в эфир в конце апреля.