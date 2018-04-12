СМИ Ирана: «В Америке в конце концов дождутся!»

Предметом активных обсуждений иранских изданий стала ситуация в сирийском городе Дума . Популярная «Хамшахри» (08.04) сообщила, что в Москве назвали явным подлогом обвинения западных стран в адрес сирийских правительственных сил в использовании химоружия в окрестностях Думы, а попытки сделать ответственной за химатаки Россию как союзницу Асада — не чем иным, как «откровенной клеветой».

Официозная «Кайхан» (09.04) написала, что события в Думе являются итогом «черного заговора террористов и экстремистов», а также их покровителей. Что же касается реакции России на обвинения в адрес Дамаска , то в российском МИДе заявили: ответственность за обострение ситуации придется нести Западу, в частности, США , если они решатся на новую военную авантюру в том районе САР, где находятся российские военные.

Ситуация в Сирии во многом способствовала сближению позиций России и Ирана в регионе, став причиной того, что российско-иранское политическое взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень. В этом убежден эксперт-международник, доктор Али-Реза Мир-Юсуфи, текст беседы с которым приводит «Хорасан» (08.04). Отправной точкой сближения, по его мнению, стало изменение позиции России по Сирии в сторону «большей решимости» поддержать законное правительство САР, а также оказание последнему военной помощи с октября 2015 года. Закрепило этот процесс на ближайшую перспективу вето России в СБ ООН на проект резолюции по Йемену — решение, которое гораздо больше было в интересах Ирана, нежели самой России.

Что касается перспектив российско-иранского взаимодействия, то эксперт расценил их следующим образом: следует ожидать сохранения существующих тенденций по российско-иранскому партнерству независимо от того, каковым будет развитие ситуации в Сирии после полного поражения там незаконных формирований и экстремистских групп.

Дополнительным фактором, ускоряющим российско-иранское сближение, служит и внешняя политика американской администрации Дональда Трампа , которую можно описать двумя характеристиками — «авантюрность» и «непредсказуемость». Причем обе эти характеристики применимы к нынешней политике США как в отношении Ирана, так и в отношении России, убежден собеседник издания.

Великобритания и То же издание («Хорасан», 10.04) посвятило материал последнему заседанию Совбеза ООН, посвященному использованию химоружия в городе Дума, которое обсуждали США, Россия, Франция КНР . Хотя, пожалуй, как раз обсуждения и не было, ибо каждая страна «говорила свое», замечает «Хорасан». Постпред РФ при ООН Небензя говорил, как всегда, жестко и категорично, Америка, тоже «как всегда», выступала с голословными обвинениями, Великобритания и Франция соревновались в угодливости к США, приводя некие «доказательства», почерпнутые из подложных документов и фейковых новостей, Китай тоже, как всегда, выдерживал последовательный нейтралитет.

Жирную точку в дебатах поставил сирийских представитель САР, который взял слово в конце заседания: «Америка много говорит о том, сколько ресурсов потратила Россия на поддержку „режима Осада“. Но позвольте спросить, на что в то же время тратились США? На молоко для сирийских детей, или на самолеты, вертолеты и дроны для незаконных вооруженных формирований, которые стреляют по мирным городам?» — привело издание фрагмент выступления сирийского дипломата.

Факт того, что Сирия приближается — с помощью России и Ирана — к урегулированию, категорически нетерпим для западных оппонентов законного сирийского правительства, полагает консервативная «Ресалят» (11.04). Баланс сил в САР все больше меняется в пользу сторонников Сил сопротивления и законных правительственных сил, а силы ИГ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) уже не являются угрозой безопасности страны в прежнем объеме. Но особенно нетерпимой для противников Дамаска стала ситуация, когда при помощи России удалось вовлечь в переговорный процесс оппозиционную коалицию группировок « Джейш аль-Ислам » и добиться позитивного результата: договоренности о выводе боевиков и членов их семей по гуманитарным коридорам.

Западные и основные арабские СМИ всячески затушевывают результаты этих договоренностей, зато ведут нескончаемые разговоры о гуманитарной катастрофе, бомбардировках мирного населения, артобстрелах и пр. При этом они забывают указать, что «ад» в Восточной Гуте устроили не российские и не сирийские военные, ибо никакого химоружия нет в распоряжении последних, поскольку САР уничтожила его еще в 2013 году под контролем ОЗХО . Но, разумеется, обо всем этом и западные СМИ, и их подголоски в ряде арабских стран «напрочь» забыли, указывает «Ресалят».

В Москве убеждены, что намерения Вашингтона и Сеула провести очередные совместные военные учения в регионе — это совсем не то, что необходимо для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, пишет «Хамшахри» (06.04). Россия полагает, что если Южная Корея и их партнеры за океаном действительно хотят разрядки, они должны отказаться от подобных планов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал нынешнюю ситуацию вокруг полуострова неприемлемой, поскольку она может закончиться военным конфликтом, что уже напрямую затронет интересы России. При этом Москва все же рассчитывает на диалог по проблеме урегулирования с КНДР . Глава северокорейского МИДа приглашен для консультаций в Москву. Цели его визита до конца не ясны, но его, вероятно, постараются убедить, что и Пхеньяну не следует драматизировать ситуацию со своей стороны, полагает газета.

Издания продолжили обсуждать проблему работы популярного месенджера «Телеграм» на территории России. Центральная «Кайхан» (07.04) отмечает, что «Телеграм» упорно продолжает игнорировать требования надзорных органов России и уклоняется от сотрудничества с силами безопасности страны в деле предоставления им информации о контактах пользователей соцсети. При этом суд признал требования Роскомнадзора ФСБ к «Телеграм» законными, и администрации мессенджера был предоставлен ультимативный срок подготовить все необходимое для выполнения законных требований. Но «Телеграм» продолжает уходить от сотрудничества с властями России, констатирует газета.

«Хамшахри» (07.04) в этой связи замечает, что обстановка вокруг «Телеграм» в России накаляется. У органов безопасности России и Роскомнадзора имеются серьезные вопросы к мессенджеру: так, ФСБ полагает, что он был причастен к подготовке теракта в санкт-петербургском метро, произошедшем год назад. Газета назвала неожиданной реакцию Кремля, где, узнав о решении Верховного суда РФ признать законными требования Роскомнадзора, сокрушались тем, что мессенджер столкнется с ограничениями на территории России, но при этом констатировали, что закон надо соблюдать всем, и «Телеграм» в данном случае не исключение.

При этом руководство мессенджера продолжает упрямо стоять на своем: после того, как его жалоба в Верховный суд России осталась неудовлетворенной, оно объявило, что готовит документы для жалобы в ЕСПЧ . Учитывая непростые отношения России и Запада, остается неясным, к каким итогам приведет дальнейшее развитие событий, и как оно скажется на дальнейших отношениях России и Европы, подытожило издание.

В резком ответе российского МИДа Штатам рекомендовано перестать думать, что с Россией можно говорить языком санкций. Экономическая и дипломатическая война между США и РФ уже мало кого удивляет: Вашингтон практически каждый месяц находит повод, чтобы объявить против России очередные санкции, но также считает нужным напоминать, что он «готов к диалогу с Москвой», констатировало издание.

Неясно, каким образом Вашингтон собирается налаживать диалог с Москвой, если антироссийская политика США уже фактически закреплена законом, пишет на эту тему региональная «Хорасан» (09.04). Речь идет об одобренном Конгрессом законе «О противодействии оппонентам США при помощи санкций» или «законе CAATSA», который требует введения санкций и ограничений не только против России, но и в отношении любой другой страны или компании, которые не присоединятся к его выполнению, поясняет издание.

В связи с этим премьер Дмитрий Медведев дал поручение правительству России проработать меры поддержки со стороны государства тем российским компаниям, интересы которых затронут санкции.

Так называемое «дело Скрипалей» свыше месяца кочует по международным инстанциям, — оно передавалось по требованию Великобритании в СБ ООН, затем в ОЗХО, потом снова вернулось в ООН, но уже по требованию России, иронизирует «Хамшахри» (6.04). Представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН обвинил британских коллег в том, что они «играют с огнем», вспоминал детективные сериалы, а затем повеселил аудиторию отрывком из «Алисы в Стране чудес», — ради того, чтобы убедить слушателей в нелогичности обвинений Лондона в адрес Москвы.

Представитель Британии в ООН в ответ заявил, что Лондон уже «все сказал» по этому делу, и ему мол, нечего скрывать, а Россия явно «чего-то опасается». С заявлением представителя Соединенного Королевства можно было бы согласиться, но тогда непонятно одно: если России действительно «есть что скрывать», почему же она тогда обратилась в ОЗХО с предложением о совместном расследовании инцидента в Солзбери. Предложение встретило отказ — и получается, что Россия, по крайней мере, не единственная, кто здесь что-то скрывает, резюмирует газета.