Сирийцы прозвали его «Садык нур!»

За участие в специальной операции на территории Сирии санинструктор Ильнур Шакуров представлен к награждению Георгиевским крестом IV степени.

«Тут телеграмма пришла — надо готовиться в командировку. Понимаю, у тебя ребенок малый. Но там нужны именно санинструкторы», — начальник медслужбы 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник медицинской службы Олег Харченко рассчитывал на понимание своего военного долга младшим сержантом, санинструктором Ильнуром Шакуровым. И не ошибся.

Найти призвание

— Когда мы собирались в сирийскую командировку, я не сомневался, брать или не брать Ильнура, — рассказывает подполковник Харченко. — Специалист хороший, грамотный. И как человек надежный. Когда даешь ему поручение, можешь быть уверенным — все будет выполнено безукоризненно. С такими подчиненными легко идти на любое задание.

А ведь когда-то о профессиональной военной службе Ильнур Шакуров и не задумывался. Говорит, что так сложилась судьба. А еще повлияли рассказы брата, фельдшера той же десантно-штурмовой бригады. Выслужив положенное по призыву, Ильнур решил попробовать себя в качестве военнослужащего по контракту. За какие-то пару лет прошел путь от санитара до санинструктора. Его задача — оказать первую медицинскую помощь, а это значит, сможет ли раненный боец остаться в строю, а в особенно тяжелых случаях — продержаться до прихода врачебной бригады.

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