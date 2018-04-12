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Аргентина хочет сотрудничать с Нижним Новгородом в сфере образования
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Аргентина хочет сотрудничать с Нижним Новгородом в сфере образования 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио посетил НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По итогам встречи c и.о. ректора НГЛУ Жанной Никоновой он заявил, что в ближайшее время начнется проработка вопросов образовательного сотрудничества.
По словам посла, культура современной Аргентины — это «мозаика, в которой представлены многие народы и этносы, и в этом она во многом напоминает культуру нижегородского региона». «Игры Чемпионата мира по футболу станут хорошим шансом для более тесного знакомства», — подчеркнул посол.
Он также выразил надежду, что контакты Аргентины с Нижним Новгородом выйдут на качественно новый уровень.
Ранее сообщалось, что Никитин сообщил о приезде в Нижний Новгород президента Аргентины.
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