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Новый конкурс по выборам главы Дегтярска обжалуют в мае
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Новый конкурс по выборам главы Дегтярска обжалуют в мае 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу Татьяны Васильевой и Натальи Кузнецовой, оспаривающих проведение повторного конкурса по выборам мэра Дегтярска. Заседание пройдет 10 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Депутат гордумы Дегтярска Татьяна Васильева и ведущий специалист администрации Наталья Кузнецова претендуют на кресло главы городского округа. Ранее они вышли в финал конкурса по выборам мэра и были допущены до голосования на думе. Однако набрать нужного числа голосов для избрания ни одна из них не сумела. Большинством голосов депутаты «продавили» решение об отмене конкурса и назначении нового отбора.
Не согласившись с этим решением, претендентки обратились в Ревдинский горсуд. Они указали, что думой были нарушены процедура избрания и порядок голосования. По мнению истцов, депутаты должны были вынести вопрос на повторное голосование, а не завершать конкурс. Однако суд счел решение думы законным и отказал в удовлетворении иска. Тогда они обратились в свердловский облсуд.
Сегодня Дегтярском продолжает руководить Игорь Бусахин, чьи полномочия градоначальника истекли в октябре 2016 года. С того момента дума неоднократно пыталась выбрать нового мэра, однако кандидатов «браковал» председатель конкурсной комиссии. В конце декабря 2017 года Татьяна Васильева и Наталья Кузнецова были утверждены в качестве кандидатов на вакантную должность, и у жителей Дегтярска забрезжила надежда обрести постоянного главу. Однако последующие за этим внеочередные заседания думы были фактически сорваны депутатами-единороссами.
Ранее по теме: Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде В Дегтярске депутаты-единороссы во второй раз сорвали выборы главы
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