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Россия скоро обсудит создание производства АК «сотой серии» в Индии
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Россия скоро обсудит создание производства АК «сотой серии» в Индии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕННАИ (Индия), 12 апр — РИА Новости. Россия в ближайшее время обсудит с Индией проект строительства производства автоматов «Калашников» «сотой серии», сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Контракт на строительство производства автоматов «Калашников» на территории Индии не подписан. Полагаю, что в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых мы обсудим форму нашего дальнейшего сотрудничества в рамках данного проекта", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.
Заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявил в ходе прошлой выставки Defexpo-2016, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы «Калашниковых» и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко заявил РИА Новости в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП.
Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.
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