Россия скоро обсудит создание производства АК «сотой серии» в Индии

"Контракт на строительство производства автоматов «Калашников» на территории Индии не подписан. Полагаю, что в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых мы обсудим форму нашего дальнейшего сотрудничества в рамках данного проекта", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.

Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.