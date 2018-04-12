Судебные приставы Москвы сумели взыскать с «алиментщика» миллион рублей долга

Запрет на выезд за границу РФ вынудил мужчину выплатить всю задолженность в пользу трех несовершеннолетних детей.

Вынесение судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по взысканию алиментных платежей № 1 УФССП России по Москве постановления о временном ограничении права должника на выезд из Российской Федерации побудило безответственного отца к оплате задолженности по алиментам на содержание трех несовершеннолетних детей на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка ведомства.

Миллионную задолженность 57-ми летний неработающий должник М. накопил постепенно. Несмотря на предупреждение судебного пристава-исполнителя о последствиях игнорирования алиментных обязательств, безответственный отец отказывался погашать свою задолженность и скрывался от судебного пристава-исполнителя. Учитывая, что должник является гражданином иностранного государства, итогом стало применение к нему мер принудительного исполнения, в том числе ограничения должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю и полностью погасил задолженность по алиментам. Ограничение в праве выезда за пределы страны было отменено.