Как идёт суд по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера? 

Продолжается допрос свидетелей. Так, на вопросы в Замоскворецком суде Москвы ответили экс-министр промышленности и энергетики РК Константин Мальцев, зампред правительства Коми, министр инвестиций, промышленности и транспорта РК Николай Герасимов, главный инженер птицефабрики «Зеленецкая» Иван Чёрный (рассказал о приватизации предприятия), политтехнолог Ильяс Ермолаев. Он заявил, что в ходе выборов в 2011 году в Коми неофициально реализовывали проект «Огненная вода». Со слов свидетеля, водкой снабжали любителей выпить (например, в Инте), которые затем «голосовали как надо». «В Инте таким образом явку подняли примерно на 12%», — сообщил Ермолаев.
Продолжает давать показания экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов. Бывший чиновник рассказал, что место сенатора он купил у Евгения Шумейко (экс-мэр Воркуты; с апреля по декабрь 2011 года — сенатор от Госсовета Коми. — Авт.) за 15 млн рублей.