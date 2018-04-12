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В Екатеринбурге наметили большой ремонт Харитоновской усадьбы
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В Екатеринбурге наметили большой ремонт Харитоновской усадьбы 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Харитоновых на Карла Либкнехта, 44. Основная часть работ коснется устранения дефектов, связанных с трещинами в стенах и облупленной штукатуркой.
Об этом говорится в экспертизе памятника, которую опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Экспертная комиссия постановила, что техническое состояние строительных конструкций построек признано работоспособным и ограниченно работоспособным.
Основные задачи проекта реставрации — сохранить объект для возможности дальнейшего использования и сохранить существующий облик здания без изменения объемно-планировочного решения.
Усадьба Расторгуевых — Харитоновых отнесена к объектам культурного наследия федерального значения. Сейчас в зданиях усадьбы располагается Городской дворец творчества учащихся.
Планируется, что в отдельных местах переделают кирпичную кладку, усилят половые перекрытия, заменят прохудившиеся участки крыши. В связи с тем, что постройки во многих местах начали прогнивать и разрушаться, эксперты заключили необходимость переустройства водосточной системы здания и замены всех сгнивших конструкций и декоративных элементов.
В дальнейшем на территории усадьбы планируют разместить Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В 2016 году АУИПиК заказывало противоаварийные работы на объекте.
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