В Екатеринбурге наметили большой ремонт Харитоновской усадьбы

Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Харитоновых на Карла Либкнехта, 44. Основная часть работ коснется устранения дефектов, связанных с трещинами в стенах и облупленной штукатуркой.

Об этом говорится в экспертизе памятника, которую опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области . Экспертная комиссия постановила, что техническое состояние строительных конструкций построек признано работоспособным и ограниченно работоспособным.

Основные задачи проекта реставрации — сохранить объект для возможности дальнейшего использования и сохранить существующий облик здания без изменения объемно-планировочного решения.

Усадьба Расторгуевых — Харитоновых отнесена к объектам культурного наследия федерального значения. Сейчас в зданиях усадьбы располагается Городской дворец творчества учащихся.

Планируется, что в отдельных местах переделают кирпичную кладку, усилят половые перекрытия, заменят прохудившиеся участки крыши. В связи с тем, что постройки во многих местах начали прогнивать и разрушаться, эксперты заключили необходимость переустройства водосточной системы здания и замены всех сгнивших конструкций и декоративных элементов.

В дальнейшем на территории усадьбы планируют разместить Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В 2016 году АУИПиК заказывало противоаварийные работы на объекте.