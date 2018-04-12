Ростех поздравляет с Днем космонавтики

Именно в этот день Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый полет человека в космос продолжительностью 108 минут. Через год, в 1962 году, этот день был объявлен праздником — Днем космонавтики.

России и сейчас продолжаются работы космической направленности. Предприятия Госкорпорации Ростех вносят свой вклад в покорение космоса. В частности, Обнинское НПП «Технология» холдинга «РТ-Химкомпозит» занимается созданием уникальных, как по характеристикам, так и по технологичности производства, изделий, в числе которых — радиаторы с термооптическим покрытием, тепловые сотопанели, сверхлегкие каркасы солнечных батарей, не имеющие аналогов в мире. Специалисты «РТ-Химкомпозита» изготавливают также из углепластиков крупногабаритные оболочки головных обтекателей, отсеков ступеней, гаргротов, деталей приборных отсеков для отечественных ракет-носителей «Протон-М», «Рокот» и «Ангара».

Углеродные волокна и материалы из них, а также из карбидов способны работать в условиях высоких температур и давления, при высоких вибрационных нагрузках, низких температурах космического пространства, в вакууме, в условиях радиационного воздействия, а также воздействия микрочастиц.

Опыт предприятия в этой области насчитывает почти 50 лет. В космос запущено 44 космических аппарата с комплектующими «Технологии». В настоящее время ни один значимый отечественный космический проект не обходится без участия обнинского предприятия.