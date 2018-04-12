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Приходите все: назначены даты публичных обсуждений по зоопарку и новым районам Екатеринбурга
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Приходите все: назначены даты публичных обсуждений по зоопарку и новым районам Екатеринбурга 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Мэрия опубликовала постановления, которые определяют время и место публичных слушаний по крупным проектам в разных районах Екатеринбурга. В частности, на слушания свой район на Россельбане под названием «Новокольцовский» выносит «Группа Синара». Район расположится за МВЦ «Екатеринбург-Экспо», сюда же хотят перенести зоопарк. О нем Е1.RU уже неоднократно писал.
Планировка в этом районе также подразумевает большую промзону, которая расположится у «Екатеринбург-Экспо» в сторону развязки. Эту территорию займет ряд предприятий, среди которых крупный производитель лекарств для животных, производитель металлопластиковых труб, изготовитель электротоваров и элементов питания. Еще в районе будет пожарное депо.
Слушания состоятся 27 апреля в 12:00 в здании мэрии (переулок Банковский, 1, 4-й этаж, каб. 451).
Слушания по новому району возле Центрального рынка пройдут тоже 27 апреля — в 10:00 по тому же адресу.
Также 24 апреля в 10:00 состоятся публичные слушания по вопросу трассировки газопровода к котельной одного из терминалов у пересечения ЕКАД — Черняховского. А 19 апреля — слушания по новому микрорайону на ВИЗе от ГК ТЭН.
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