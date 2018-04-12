«Международный проспект дружбы» из скворечников появился в Кузьминках 

Акция Inter Birds состоялась на природной территории «Кузьминки-Люблино».
Отметить Международный день птиц и подготовиться к встрече перелетных пернатых смогли иностранные студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. В рамках проведенной акции под руководством экологов они смастерили скворечники, раскрасив их специальными красками в цвета своих национальных флагов, и развесили их на природной территории. Теперь возле эколого-просветительского центра появился «Международный проспект дружбы» из 15 скворечников.
В мероприятии приняли участие молодые люди из Гамбии, Сенегала, Ливана, Кипра, Марокко, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Литвы, Белоруссии и Украины. Молодежь также угостили чаем с сушками и медом, рассказали им о птицах года и пернатых обитателях Москвы, продемонстрировали их изображения на картинках.