«Международный проспект дружбы» из скворечников появился в Кузьминках

Акция Inter Birds состоялась на природной территории «Кузьминки-Люблино».

Отметить Международный день птиц и подготовиться к встрече перелетных пернатых смогли иностранные студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. В рамках проведенной акции под руководством экологов они смастерили скворечники, раскрасив их специальными красками в цвета своих национальных флагов, и развесили их на природной территории. Теперь возле эколого-просветительского центра появился «Международный проспект дружбы» из 15 скворечников.