Библиотеки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню космонавтики 

Подмосковные библиотеки подготовили различные мероприятия ко Дню космонавтики, который отмечается в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Во всех библиотеках Московской области во Всемирный День авиации и космонавтики проводятся мероприятия, посвященные первому полету человека в космос: будут говорить о профессии космонавта, об истории космонавтики, о будущих лунных базах, о тех, кто сегодня работает на МКС», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Ко Дню космонавтики в библиотеках Королева мероприятия идут с 8 апреля. 10 апреля в библиотеке №14 прошла встреча с ветераном космодрома Байконур Юрием Мальцевым. 12 апреля историю «космического Калининграда» представит Центральная городская библиотека, а в филиале №12 один из ведущих краеведов Королева Владимир Груздев расскажет гостям о том, как создаются космические ракеты.
Центральная библиотека Щелковского района проведет литературно-музыкальную композицию «Покорение невесомости» для детей с ограниченными возможностями Чкаловской школы-интерната. А для детей-инвалидов кружка «Мир вокруг нас» при Центральной детско-юношеской библиотеке Серпухова 13 апреля состоится космическая игра-путешествие.
«В День космонавтики будет интересно сходить в Музей боевой и трудовой славы Воскресенска, где сотрудники Центральной районной библиотеки проведут обзор тематической книжной выставки в рамках космического форума «Воскресенцы — пионеры освоения космического пространства», — подчеркнула министр.
Не менее интересные встречи ждут в библиотеках и жителей подмосковного Клина. Среди них — встреча с космонавтом-испытателем отряда космонавтов «Роскосмос», начальником тренажера 30-го отдела ФГБУ «ЦПК НИИ имени Ю. А. Гагарина» Олегом Блиновым, которая пройдет в Центральной районной библиотеке.
Подмосковье играет огромную роль в развитии российской космонавтики. Здесь расположены ведущие научно-производственные объединения космической отрасли: РКК «Энергия» в Королеве, Центр управления полетами и ЦНИИмаш в Королеве, Главный испытательный космический центр имени Г. С. Титова в Краснознаменске, Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, Главный центр контроля космического пространства в Ногинске, Главный центр системы ПРН в Солнечногорске, НПО имени С. А. Лавочкина в Химках.