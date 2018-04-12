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Валерий Радаев поздравил саратовцев на гагаринском поле
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Валерий Радаев поздравил саратовцев на гагаринском поле 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
На месте приземления первого космонавта уже с самого утра были организованы торжества, посвящённые 57-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.
Глава региона Валерий Радаев, выступая перед собравшимися на гагаринском поле отметил, что саратовцы связаны с судьбою Гагарина навсегда.
— Каждая эпоха, озаренная яркими страницами свершений, выбирает лучших, — поприветствовал участников губернатор. — И нам с вами, живущим в 21-м веке, тоже хочется быть лучшими. Добиваться высоких целей, делать для своей страны, своей области много добрых и важных дел.
Губернатор также отметил, что сейчас время информационного и технологического прорыва, время гражданских и добровольческих инициатив. В пример, глава региона поставил советских ученых и инженеров, которые работали на пределе возможностей и побеждали. С показательными прыжками выступили мастера парашютного спорта.
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