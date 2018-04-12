Депутаты согласовали перевод земли под завод ПВХ-покрытий

На внеочередной сессии Орловского городского Совета 12 апреля большинством голосов принято решение о внесении изменении в правила землепользования и застройки.

В районе улицы Итальянской изменена территориальная зона П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) на зону П-2 (III класса опасности) в границах земельного участка для предприятия по производству напольных ПВХ-покрытий. Решение в горсовете прошло не с первого раза и вызвало широкую полемику в обществе.

По мнению части горожан, завод потенциально опасен как своими выбросами, так и возможными ЧП на производстве. При этом он будет находиться в непосредственной близости к жилым домам — менее километра. Масло в огонь подливали нестыковки в комментариях властей. Так, постоянно озвучивается различный объем инвестиций. Руководитель департамента промышленности Орловской области Геннадий Парахин заявил, что строительство начнется только после получения всех необходимых документов, но съемки квадракоптера показывают обратное. Общественников сначала пригласили на объект с экскурсией, а потом не пустили. Парахин в интервью предпочитает уклончиво говорить о некоторых зарекомендовавших себя юрлицах, которые проведут экспертизы и организованы для создания нового завода в Орле, не называя конкретных наименований. Разнятся данные по количеству рабочих мест.

Остается надеяться, что все перечисленное лишь сложности коммуникации. За изменениями в ПЗЗ последует получение разрешения на строительство. Далее инвестор приступит к строительству и оснащению. Планируется вложить от 2,4 до 3 млрд рублей. На первом этапе создадут 200 новых рабочих мест. Завод будет работать в три смены. Произведенные напольные ПВХ-покрытия планируют реализовывать в России и странах СНГ.

Напомним, ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» приобрело имущественный комплекс ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» в 2017 году. Площадка была выбрана не случайно. По словам Геннадия Парахина, учредители компании связаны с успешно работающим заводом «Керама Марацци», который выпускает плитку. У них будет общая энергосеть.

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