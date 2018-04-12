В Москве уложенная в прошлом году плитка успешно пережила зиму

Он рассказал, что есть локальные точки, где отдельные плитки перекладывают в рамках гарантийного срока.

"Я называл цифру — около 30 участков, но это необязательно те, которые были сделаны в прошлом году, а те, что находятся на гарантии подрядных организаций. Работы уже ведутся", — сказал он.

Бородулин подчеркнул, что перекладывать плитку на целых улицах не будут, речь идет об укреплении или замене отдельных плиток, которые могли расшататься или лопнуть под воздействием уборочной техники или природных факторов.

"Я не могу сказать, что эти работы масштабны, в основном вся плитка держится хорошо, она нормально пережила зиму… По мере выявления мы передаем данные в департамент капитального ремонта, они привлекают подрядную организацию, которая там работает, и исправляют замечания", — заключил Бородулин.