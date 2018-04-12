«Могу сказать только добрые слова»: суд опросил еще трех свидетелей в деле против экс-советника Годзиша

Сегодня состоялось еще одно судебное заседание в деле экс-советника Годзиша Ивана Кузнецова и депутата-единоросса Константина Яковлева . Вместе с ними на скамье подсудимых два предпринимателя в сфере наружной рекламы Неверов и Васильев. Их обвиняют в мошенничестве и даче взятки соответственно.

По показаниям предыдущих свидетелей, Яковлев, который является учредителем рекламного агентства «Норд-Медиа», предлагал «порешать вопрос» об увеличении до 10 лет сроков на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Предложение он озвучивал на собрании представителей рекламных агентств города. Для принятия закона он предлагал скинуться на 5 миллионов рублей. Он даже рассчитал суммы, которые нужно передать, в соответствии с долей компании на рынке.

Сегодня свидетелей было трое. Первой вызвали Ирину Петухову , начальника «Информационно-рассчетного центра». Именно она визировала письмо от имени Игоря Годзиша губернатору области об увеличении сроков аренды. По ее словам, идея написать такое письмо родилась после совещания, где обсуждался вопрос о рекламе. На этом собрании был и Яковлев, который выступил с предложением увеличить срок аренды. Когда именно было это собрание, Петухова вспомнить не смогла, но сказала, что это было до сентября 2016 года.

В декабре 2016 года в закон о рекламе постановлением правительства Архангельской области внесено изменение об увеличении сроков аренды до 10 лет. 30 декабря же Яковлев собрал денег с предпринимателей и передал их Кузнецову. Об этом рассказывал свидетель Сергей Маринин , который сотрудничал с ФСБ и пришел на передачу денег. Предложение же собрать денег звучало еще за несколько месяцев до декабря.

Вторым свидетелем выступал Ковалёв Сергей . Раньше он был заместителем губернатора Архангельской области и руководителем аппарата мэрии Архангельска . Сейчас он ректор Архангельского областного института открытого образования.

Он рассказал, что находится в дружеских отношениях с Яковлевым и Кузнецовым. Да и они сами, сказал Ковалёв, поддерживают товарищеские отношения.

— Об Иван Ивановиче могу сказать только добрые слова. Я к нему отношусь очень хорошо. Он очень боголюбивый человек, — рассказал Сергей. — Константин Евгеньевич человек порядочный.

Третий свидетель — Георгий Ильянов. Он индивидуальный предприниматель, сдает рекламные конструкции в аренду. Георгий тоже присутствовал на собрании «Сообщества операторов наружной рекламы», где Яковлев предлагал собрать денег на лоббирование закона.

— Константин на собрании сказал, что может увеличить срок аренды. Я так понял, с его слов, он мог это сделать каким-то образом за вознаграждение. Про должностных лиц никто ничего не говорил. Сказал, что хочет за это вознаграждение. Я сразу отказался.

Это противоречит показаниям всех предыдущих свидетелей, которые вспоминали, что Яковлев упоминал, что собирает деньги для передачи должностному лицу. Но во время дачи показаний Ильянов несколько раз особо подчеркнул, что ни про какое должностное лицо и речи не было.

Изначально Ильянов проходил по этому делу в качестве подозреваемого.

— Сначала я проходил как свидетель, потом ночью мне позвонил сотрудник ФСБ и не очень ласково сказал, что я подозреваемый, пытался вручить мне повестку. Это было осенью. Мне объяснили, что Яковлев сказал, что якобы я дал ему денег. Там такая формулировка, что якобы я передал деньги Яковлеву, чтобы передать должностному лицу. Но ни о каких должностных лицах разговоров не было! Потом Яковлев сказал, что ошибся и дело в отношении меня закрыли, — рассказал Ильянов.

Показания Ильянова особенно понравились Кузнецову, Яковлеву и некоторым защитникам обвиняемых. Они подошли после заседания к Георгию, пожали ему руку и хвалили за его показания.

Яковлева и Кузнецова задержали 27 июля 2017 года. Изначально чиновников обвиняли во взяточничестве, но потом изменили обвинение на мошенничество. Следствие установило, что собранные деньги они оставили себе, а изменения в законе о сроках аренды прошло без их вмешательства. Следующие три заседания по этому делу назначены на май.