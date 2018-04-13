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Навесной мост спасает от подтопления в Жуланке
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Навесной мост спасает от подтопления в Жуланке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Напомним, Западно-Сибирское Управление гидрометеослужбы предупредило: ожидается вскрытие реки Карасук на территории Кочковского района с возможным образованием заторов льда, достижением опасных отметок. В зону возможного подтопления попадают прибрежные территории.
Сегодня стало известно, что размыло 10-метровый участок трассы. Инцидент произошел ночью, а уже утром все последствия были устранены. Удалось избежать перекрытия.
Из информационного донесения главы Кочковского района следует, что подтоплен дорожный мост в селе Жуланка. В селах Кочки и Решеты организованы два временных гидропоста и один постоянный в селе Черновка, сообщает АСС по региону.
В связи с этим было принято решение провести взрывные работы. Используя аэросани «Патруль», спасатели провели обследовали участки реки, по опыту прошлых лет находящихся в зоне риска, определили места, где в текущий период могут возникнуть ледовые заторы. Команда взрывников провела работы для принудительного разрыхления льда и беспрепятственного прохождения талых вод.
Первые взрывы на реке Иня прогремели 11 апреля. Сделаны взрывные работы на реке Иня восточнее села Мотково, рядом с садоводческими товариществами, которые ежегодно попадают в зону возможного подтопления. В дальнейшем при прохождении паводка в случае образовании заторов будут проводиться оперативные ледовзрывные работы — в Кочковском, Красноозерском районах на реке Карасук и в Искитимском районе на реке Бердь, рассказал VN.ru заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области, полковник Виталий Панов.
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