Навесной мост спасает от подтопления в Жуланке

Напомним, Западно-Сибирское Управление гидрометеослужбы предупредило: ожидается вскрытие реки Карасук на территории Кочковского района с возможным образованием заторов льда, достижением опасных отметок. В зону возможного подтопления попадают прибрежные территории.

Сегодня стало известно, что размыло 10-метровый участок трассы. Инцидент произошел ночью, а уже утром все последствия были устранены. Удалось избежать перекрытия.

Из информационного донесения главы Кочковского района следует, что подтоплен дорожный мост в селе Жуланка. В селах Кочки и Решеты организованы два временных гидропоста и один постоянный в селе Черновка, сообщает АСС по региону.

В связи с этим было принято решение провести взрывные работы. Используя аэросани «Патруль», спасатели провели обследовали участки реки, по опыту прошлых лет находящихся в зоне риска, определили места, где в текущий период могут возникнуть ледовые заторы. Команда взрывников провела работы для принудительного разрыхления льда и беспрепятственного прохождения талых вод.