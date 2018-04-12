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Казахстанец зарезал сноху из-за 2-летнего внука
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Казахстанец зарезал сноху из-за 2-летнего внука 

Уралинформбюро 38 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Уральске (Казахстан) местный житель зарезал сноху из-за двухлетнего внука. Родственники погибшей уверены, что в убийстве замешан и ее бывший супруг, передает "Уралинформбюро".
По сведениям местного издания «Уральская неделя», в 2017 году девушка попадала в больницу с ножевыми ранениями левого предплечья. Сначала полиции она призналась, что травмы ей нанес муж, но затем отказалась от показаний.
Через некоторое время, расставшись с супругом, женщина с сыном уехала в другой город. Но отец мальчика хотел растить его сам и выкрал ребенка. Погибшая приехала в Уральск, чтобы забрать мальчика. Экс-супруг пообещал, что привезет его к ней. Однако вместо этого к девушке приехал свекор.
"Когда мы увидели Акерке в морге — не узнали ее. У нее нет лица — оно все разбито, голова тоже разбита, тело в синяках, грудь истыкана ножом. Судмедэксперт сказал нам, что у нашей Ерке сломаны все ребра", — цитирует родственника убитой «Уральская неделя».
Позднее дед сам рассказал правоохранителям об убийстве. По его словам, он расправился с женщиной, чтобы ей не достался ребенок.
Возбуждено уголовное дело. Близкие погибшей будут добиваться опеки над мальчиком.
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